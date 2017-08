Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Največ gmotne škode je v kraju Casamicciola. Foto: EPA Nekateri turisti so se odločili, da počitnice predčasno končajo in se s trajektom vrnejo v Neapelj. Foto: Reuters VIDEO Ischia: Reševalci rešili... VIDEO Potres na italijanskem ot... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ischia: Po potresu rešili vse pogrešane; dve smrtni žrtvi

Rešili tudi tri brate, do 16 ur ujete pod ruševinami

22. avgust 2017 ob 08:13,

zadnji poseg: 22. avgust 2017 ob 19:16

Ischia - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Priljubljeni turistični otok Ischia blizu Neaplja je v ponedeljek zvečer stresel potres z magnitudo 4,0. Umrla sta dva človeka, več deset je poškodovanih, reševalci pa so rešili vse pogrešane.

Reševalci so po zapletenem reševanju rešili tudi vse tri brate, ujete v ruševinah hiše. Najprej so, sedem ur po potresu, rešili dojenčka po imenu Pasquale. Pod posteljo pa sta ostala ujeta njegova brata, sedemletni Mattia in enajstletni Ciro, ki so jima vodo dovajali po cevki.

Najprej so rešili Cira, nazadnje pa še Mattia, ki je v ruševinah preživel kar 16 ur. "Obljubil sem jima, da bomo po koncu vsega skupaj šli na pico," je dejal eden od reševalcev in dodal, da je starejši brat najverjetneje rešil življenja mlajšega, ko ga je usmeril v zatočišče pod posteljo.

V kraju Casamicciola se je zrušilo šest stavb, vključno s cerkvijo. Duhovnik na otoku Pietro Lagnese je medtem pohvalil reševalce in dodal, da se morajo za ta čudež vendarle zahvaliti Bogu. Potres se je zgodil le tri dni pred prvo obletnico smrtonosnega potresa v osrednji Italiji, ko je v mestu Amatrice umrlo okoli 300 ljudi.

Potres z magnitudo 4.0

Tla so se stresla v ponedeljek ob 20.57, žarišče potresa pa je bilo na severozahodu otoka nekaj kilometrov pod površjem Zemlje. Italijanski inštitut za geofiziko moč potresa ocenjuje z oceno 4.0 na desetstopenjski magnitudni Richterjevi lestvici. Sledilo je več popotresnih sunkov. Tresenje tal je najhuje prizadelo vas Casamicciola na severu otoka in bližnji Lacco Ameno. Številne zgradbe so se zrušile, na nekaterih je potres povzročil razpoke.

Okoli 40 poškodovanih

V potresu je umrla starejša ženska, na katero so v kraju Casamicciola padle ruševine z bližnje cerkve. Truplo druge žrtve, prav tako ženske, so našli pod ruševinami neke hiše. Po podatkih otoške bolnišnice je poškodovanih okoli 40, večinoma laže.

Otok priljubljen predvsem med Nemci

Potres je prestrašil turiste na otoku. Številni so noč preživeli v avtomobilih in na ulicah, okoli 1.000 domačinov in turistov pa je želelo Ischio zapustiti, zato so jim ponudili dodatne trajekte. Vulkanski otok, ki je s trajektom oddaljen približno uro vožnje iz Neaplja, je posebej priljubljen med nemškimi turisti.



Čez nekaj dni se bodo v Italiji spomnili prve obletnice hudega potresa, ki je lani prizadel osrednji del države in ki je zahteval skoraj 300 življenj, največ v mestu Amatrice.

A. P. J., J. R., foto: Reuters in EPA