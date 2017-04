Islamisti v Siriji doživeli nov poraz; ameriške sankcije za 271 Sircev

Na udaru tako Raka kot tudi Mosul

24. april 2017 ob 19:14

Damask - MMC RTV SLO/STA

Sirski uporniki so vstopili v utrdbo Islamske države, kraj Tabka na severu Sirije. Po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice so uporniki zasedli več točk v južnem predelu Tabke.

Sirske demokratične sile so tudi same sporočile, da so zavzele položaje Islamske države na zahodu Tabke, zdaj pa čistijo osvobojena območja.

Uporniki vse bližje Raki

Osvojitev Tabke in bližnjega jezu je pomembna zmaga za opozicijske sile v ofenzivi za dobrih 50 kilometrov oddaljeno Rako, prestolnico samooklicanega kalifata Islamske države.

Sirske demokratične sile so ofenzivo za osvojitev Rake sprožile novembra lani in od takrat so zavzele dobršen del njene okolice.

Ofenziva tudi na Mosul

Džihadisti so tako pod hudim pritiskom na več frontah. Sirske vladne sile jih napadajo drugod po državi, iraška vojska pa izvaja ofenzivo na drugo največje iraško mesto Mosul, ki je delno še vedno v rokah Islamske države.

ZDA zamrznile premoženje 271 sirskim strokovnjakom

Medtem pa so ZDA uvedle sankcije proti 271 predstavnikom sirskega režima zaradi domnevnega kemičnega napada v začetku aprila. Ameriško ministrstvo za finance je 271 zaposlenim na sirskem centru za znanstvene študije in raziskave (SSRC), strokovnjakov za kemično orožje, zamrznilo vse premoženje v ZDA. Po mnenju Washingtona naj bi bil SSRC odgovoren za proizvodnjo kemičnega orožje, ki so ga uporabili v domnevnem kemičnem napadu 4. aprila na ozemlje pod nadzorom upornikov v provinci Idlib. Umrlo je 87 ljudi, med njimi številni otroci. Zahod je odgovornost za napad pripisal sirskemu režimu pod vodstvom predsednik Bašarja al Asada, ki pa je vse obtožbe zanikal. ZDA so v odgovor na napad 7. aprila izstrelile 59 raket na sirsko vojaško letališče.

"Te obsežne sankcije ciljajo na znanstveni podporni center zaradi podpore grozljivemu napadu s kemičnim orožjem sirskega diktatorja Bašarja al Asada na nedolžne civiliste, moške, ženske in otroke," je v sporočilu za javnost zapisal ameriški finančni minister Steven T. Mnuchin. Dodal je, da ZDA pošiljajo močno sporočilo s tem dejanjem, in sicer, da je celoten Asadov režim odgovoren za očitne kršitve človekovih pravic, in z namenom, da preprečijo tovrstna barbarska dejanja.

A. V.