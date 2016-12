Islamska država prevzela odgovornost za napad v Jordaniji

"Branili bomo našo državo, vero in prihodnost svojih otrok"

20. december 2016 ob 17:58

Aman - MMC RTV SLO/Reuters

Skrajna sunitska skupina Islamska država je prevzela odgovornost za napad v Karaku na zahodu Jordanije, v katerem je umrlo deset ljudi, med njimi tudi kanadska turistka.

Islamska država je sporočila, da so napad izvedli štirje "borci kalifata", oboroženi z avtomatskim orožjem in ročnimi granatami, ki so imeli za svojo tarčo pripadnike jordanskih varnostnih sil in državljane koalicije pod vodstvom ZDA.

Jordanska policija je v nedeljo prejela poročila o streljanju v vasi Katrane okoli 32 kilometrov vzhodno od Karaka, in ko so policisti prispeli, so jih pričakali streli iz neke hiše. Napadalci so nato z avtomobilom zbežali proti zgodovinskemu gradu Karak, kjer je bila skupina turistov.

Turisti so se skrivali

Čeprav so prva poročila govorila, da so skrajneži zajeli talce, pa je jordanski notranji minister Salameh Hamad v ponedeljek pojasnil, da je bila v gradu res skupina turistov, ki pa niso bili zajeti za talce, ampak so se morali skrivati med strelskim obračunom, ki je trajal več ur.

Hamad je povedal, da so pri napadalcih našli pet ali šest samomorilskih eksplozivnih pasov, iz česar je mogoče sklepati, da so pripravljali še druge napade.

Neimenovani predstavnik jordanskih oblasti je zatrdil, da napad ne bo zamajal odločenosti kraljevine za boj proti skrajnežem. "Branili bomo našo državo, vero in prihodnost svojih otrok pred temi terorističnimi tolpami ter njihovimi gnusnimi in nečloveškimi dejanji," je dejal.

V torek je nato izbruhnil spopad med jordanskimi varnostnimi silami in skrajneži med operacijo v vasi blizu Karaka, pri čemer so bili ubiti štirje policisti. Operacija je povezana z iskanjem osumljencev, ki bi bili lahko povezani z napadalci v Karaku.

G. V.