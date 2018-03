Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.1 od 26 glasov Ocenite to novico! V islandskem parlamentu je skoraj polovica žensk, od leta 2016 je na čelu vlade Katrin Jakobsdottir. Foto: EPA Sorodne novice Na Islandiji že letos več elektrike za rudarjenje bitcoinov kot za vsa gospodinjstva

Islandija na vrhu lestvice najbolj spolno enakopravnih držav

Slovenija na 10. mestu

7. marec 2018 ob 11:55

Reykjavik - MMC RTV SLO

Preteklo leto so se v svetovnem merilu razlike med spoloma prvič od leta 2006 povečale. A obstaja svetla izjema: že devet let zapored se Islandija uvršča na vrh lestvice spolno najbolj enakopravnih držav.

Leta 1975 so Islandke na protestu množično zahtevale enake pravice, kot jih imajo moški. 24. oktobra 1975 s protesta niso odšle v službo, niso kuhale in ne čistile. Zaprti so bili številni vrtci, šole in tovarne. Za številne Islandce je bil ta protest odločilni trenutek v prizadevanjih za enakopravnost med spoloma. Naslednje leto jim je islandski parlament zagotovil enako plačo, pet let pozneje pa so na Islandiji izvolili prvo predsednico, ki je bila tudi prva predsednica v Evropi.

Januarja letos je začel veljati nov zakon, po katerem morajo podjetja z več kot 25 zaposlenimi moške in ženske na enakih položajih plačati enako, sicer jih čaka globa. V povprečju so na Islandiji ženske plačane za 16 odstotkov manj kot njihovi moški kolegi. Zato je še vedno večina žensk tistih, ki izkoristijo porodniški dopust, čeprav ta na Islandiji pripada tako ženskam kot moškim.

Družbeno dojemanje moškosti in ženskosti se med mladimi spreminja. "Hočemo jih naučiti, da bodo glasne. Naj vpijejo, skačejo in si izbojujejo svoj položaj v družbi. Naj uporabijo svoj glas," pravi vzgojiteljica Margret Pala Alafsdattir.

Na Islandiji veljajo še drugi ukrepi za večjo enakost spolov, med njimi so predpisane kvote žensk na vodstvenih položajih v gospodarstvu in politiki. Tako je bilo leta 2016 v islandskem parlamentu 48 odstotkov žensk.

Slovenija se je leta 2015 na evropskem indeksu enakosti spolov med državami Evropske unije uvrstila na 10. mesto.

Več v prispevku Vite Vlašič.



