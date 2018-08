Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! V eksplozijah, ki so sledile po nesreči, so bila poškodovana vozila pod avtocestnim nadvozom. Foto: EPA Sorodne novice Video: Huda nesreča na avtocesti v bližini Bologne Dodaj v

Italija bi po hudi nesreči prevoznikom pomagala modernizirati tovornjake

Tovornjak cisterna brez zaviranja trčil v tovornjak pred seboj

7. avgust 2018 ob 16:06

Bologna - MMC RTV SLO, STA

Italijanska vlada je napovedala izboljšanje razmer v cestnem tovornem prometu, potem ko se je v ponedeljek pri Bologni zgodilo hudo trčenje tovornjakov.

Na avtocesti pri Bologni na severu Italije se je v ponedeljek tovornjak cisterna brez zaviranja zaletel v tovornjak pred seboj, ki je stal v koloni.

Po trčenju je odjeknila silovita eksplozija, požar pa je zajel še druga vozila v koloni in tudi vozila v dveh prodajalnah avtomobilov pod avtocestnim nadvozom. To je sprožilo niz novih eksplozij in zadnja je bila tako močna, da je zrušila del avtoceste.

V nesreči je umrl voznik tovornjaka cisterne, okoli 70 ljudi je bilo ranjenih.

Z avtocest na železnice

"Prevozniškim družbam je treba pomagati modernizirati tovornjake," je po nesreči dejal italijanski minister za promet Danilo Toninelli, ki glede na posnetke nesreče domneva, da se je trčenje zgodilo, ker naj bi voznika nekaj zmotilo.

Tovornjak je prevažal utekočinjeni plin, preiskava pa bo pokazala, ali je izpolnjeval vse varnostne standarde.

Po besedah ministra je treba tovorni promet preusmeriti na železnice, da bi tako razbremenili avtoceste. Povečati pa je treba tudi vlaganje v varnost in izboljšati delovne pogoje za voznike tovornjakov

Italijanski premier Giuseppe Conte je zagotovil, da bo storil vse za preprečitev podobnih nesreč. Ob tem se je zavzel za okrepitev nadzora nad prevozom nevarnih snovi.

G. V.