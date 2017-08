Julija v Italijo prispelo polovico manj prebežnikov, v Španiji se je letos število potrojilo

Humanitarne organizacije na udaru politike

11. avgust 2017 ob 14:04,

zadnji poseg: 11. avgust 2017 ob 14:29

Rim - MMC RTV SLO

Italijanska vlada je pozdravila julijski upad prispelih prebežnikov iz Libije za polovico. Medtem v Španiji letos ugotavljajo prihod trikrat več prebežnikov kot v istem obdobju lani.

Razlog za upad prihoda v Italijo naj bi bili ostrejši ukrepi zoper tihotapce ljudi v Sredozemskem morju. Medtem ko je junija v Italijo prispelo 23.524 prebežnikov, jih je julija 11.459, poroča Guardian. V zadnjih letih so poletni meseci sicer najugodnejši čas za tihotapce ljudi na območju.

Upad naj bi bil posledica agresivnejšega pristopa libijske mornarice in obalne straže z boljšimi ladjami in opremo, kar financira Evropska unija, Italija pa vodi urjenje.

V preteklih dneh je libijska obalna straža izstrelila opozorilne strele na ladjo nevladne organizacije, ki želi pomagati prebežnikom. Libijska mornarica je v četrtek tuje ladje opozorila, naj ostanejo zunaj libijskega območja iskanja in reševanja.

Italijanska vlada, ki je na udaru populističnih in sredinskih strank, pozdravlja upad kot znak, da ji uspeva nadzirati prihod prebežnikov. A tudi če se bo julijska raven ohranila še avgusta, naj bi v Italijo letos prišlo okoli 140.000 prebežnikov.

Zdravniki brez meja: Vlada nas kriminalizira

Vlada od mednarodnih humanitarnih organizacij, ki pomagajo prebežnikom na morju, zahteva, da privolijo, da njihove ladje spremlja italijanska vojska, sicer jim ne bo dovoljeno pristati v italijanskih pristaniščih. Te zahteve ne sprejema več organizacij, tudi Zdravniki brez meja. Po njihovem mnenju gre za kriminalizacijo njihovega delovanja. Večina reševalnih akcij se tako ali tako izvaja okoli 30 milj od libijske obale in upošteva prošnjo italijanske obalne straže, opozarjajo Zdravniki brez meja.

Kritiki nevladnih organizacij pa jih obtožujejo, da sodelujejo s tihotapci ljudi in kot neke vrste taksi služba za afriške prebežnike, označene za ekonomske migrante. Nevladne organizacije so sicer pred utopitvijo rešile na deset tisoče ljudi.

Medtem ko libijska vlada s podporo ZN-a podpira sodelovanje z Italijo v boju proti tihotapcem ljudi, pa rivalska vlada z vzhoda države vmešavanje Italije kot nekdanje kolonialne vladarice Libije obsoja.

Porast prihodov v Španijo

Mednarodna organizacija za migracije (IOM) je sporočila, da je v Španijo letos prispelo trikrat več prebežnikov kot v istem obdobju lani. Doslej je v Španijo prispelo 11.849 prebežnikov, v celem letu 2016 pa 13.246, poroča BBC. Razlog za porast naj bi bila varnejša pot v Španijo kot v Italijo ali Grčijo, menijo v IOM.

V sredo je špansko obalo na razpadajočem čolnu, ki je pristal na turistični plaži v Cadizu, doseglo 30 prebežnikov. Vsi med njimi naj bi bili mladoletni najstniki brez dokumentov, ki so jih premestili v sprejemne prebežniške centre, za katere pa Zdravniki brez meja opozarjajo, da so že prenapolnjeni in ne zadoščajo potrebam novih prihodov, še poroča BBC.

B. V., J. R.