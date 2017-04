Italija: Matteo Renzi na poti do prepričljive zmage

Dva evra za izbiranje novega predsednika Demokratske stranke

30. april 2017 ob 10:28,

zadnji poseg: 30. april 2017 ob 21:44

Rim - MMC RTV SLO/STA

V Italiji se na predčasnih volitvah novega predsednika Demokratske stranke (PD), najmočnejše parlamentarne stranke, prepričljiva zmaga nasmiha prejšnjemu predsedniku Matteu Renziju.

42-letni Renzi, nekdanji premier, je vrh Demokratske stranke zapustil februarja, zdaj pa se, kot kaže, nanj vrača. Izidi vzporednih volitev mu napovedujejo 73 odstotkov glasov, pravosodni minister Andrea Orlando naj bi jih zbral 21,5 odstotka, predsednik južne italijanske dežele Apulije, nekdanji državni tožilec Michele Emiliano, pa 5,5 odstotka.

Renzi je sredino televizijsko soočenje kandidatov izkoristil, da je najavil načrt za nižanje davkov, in pozval k čim bolj množičnemu sodelovanju na predčasnih volitvah stranke.

Po vsej Italiji so za danes uredili 10.000 volišč, volivci pa so morali za oddajo glasovnice prispevati dva evra.

Napovedana nizka udeležba

Sodeč po napovedih naj bi se današnjih volitev udeležilo približno milijon volivcev v državi s 60 milijoni prebivalcev. To je zelo majhna številka tudi v primerjavi z volitvami za predsednika stranke decembra 2013, ko se je na volišča podalo 2,8 milijona volivcev, ki so večino glasov namenili Renziju.

Renzi je decembra lani doživel poraz, ko so Italijani na referendumu zavrnili njegovo ustavno reformo, to pa je vodilo tudi v razcepitev stranke in oblikovanje novega Naprednega in demokratičnega gibanja (DP). Renzi je po porazu odstopil tako kot premier kakor tudi predsednik stranke.

Renzi bo zdaj po vsej verjetnosti postal tudi premierski kandidat italijanske leve sredine za parlamentarne volitve spomladi prihodnje leto.

J. R., K. S.