Humanitarna organizacija: Mladoletniki se prostituirajo za prehod meje s Francijo

Oxfam usmeril hude obtožbe proti francoski obmejni policiji

28. julij 2018 ob 19:00

Pariz - MMC RTV SLO

Mladoletni prebežniki se prostituirajo, da bi lahko prečkali mejo med Italijo in Francijo, kaže poročilo italijanske izpostave humanitarne organizacije Save the Children. Mladoletniki, večina izmed njih je iz držav podsaharske Afrike, se prodajajo, če nimajo od 50 do 150 evrov, kolikor jih vozniki zahtevajo v zameno za prečkanje meje.

Poročilo razkriva tudi, da otrokom v zameno za spolne odnose ponujajo zavetišče in hrano, poroča Guardian. Kot zatrjujejo v organizaciji, imajo dokaze o velikem številu primerov tovrstnih zlorab, še posebej od začetka letošnjega leta. "To so zelo mlada, ranljiva dekleta, ki so del nevidnega vala mladoletnih prebežnikov brez spremstva na italijanski meji in ki v poskusu, da bi se pridružile svojim družinam v drugih evropskih državah, nimajo možnosti za varno in zakonito potovanje," je v poročilu zapisala Raffaela Milano iz organizacije Save the Children.

Kot je dodala, so dekleta "močno izpostavljena zelo resnim tveganjem za zlorabo in izkoriščanje", v veliko primerih pa se znajdejo v zelo težkih pogojih za življenje. Razmere v Ventimiglii, glavnem prehodnem mestu tik ob južni meji med Italijo in Francijo, so se poslabšale, ko so aprila izpraznili šotorišče pri reki Roya. Od takrat so mladoletni prebežniki prisiljeni, da živijo na ulici. V poročilu je zapisano, da otroke zlorabljajo za spolne storitve tudi v drugih predelih Italije, med drugim v Rimu in tudi na Sardiniji.

Humanitarna organizacija navaja, da je bilo med januarjem 2017 in marcem 2018 spolno izkoriščenih več kot 1.900 deklet, za 160 med njimi je dokazano, da so bili otroci, preostale pa so se pretvarjale, da so pred kratkim dopolnile 18 let oz. da so polnoletne.

Hude obtožbe za francosko obmejno policijo

Poročilo je sledilo objavi poročila Oxfama, ki je francosko obmejno policijo obtožil, da nezakonito pošilja otroke prebežnikov nazaj v Italijo. Obtožili so jih tudi, da otroke, stare komaj 12 let, zadržujejo v celicah brez vode in hrane, ter da jim jemljejo njihove telefonske kartice in celo vezalke čevlje, da bi jim onemogočili pobeg. Po podatkih Oxfama je prek Ventimiglie v Francijo v devetih mesecih, med lanskim julijem in letošnjim aprilom, odšlo najmanj 16.500 prebežnikov, med njimi je bila četrtina otrok, še navaja Guardian.

