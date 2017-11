Italija: Na begunskem čolnu domnevno nasilno umrlo 26 Nigerijk

V prejšnjem tednu rešili več kot 2.500 prebežnikoc

8. november 2017 ob 09:57

Rim - MMC RTV SLO

Italijanske oblasti preiskujejo smrt 26 Nigerijk, ki so bile domnevno umorjene na čolnih, s katerimi so prebežniki skušali priti čez Sredozemsko morje v Evropo.

23 trupel so našli na enem čolnu, tri na drugem, še 53 ljudi pa pogrešajo. Trupla je na čolnih v nedeljo odkrila posadke španske reševalne ladje Cantabria in jih prepeljala v italijansko pristanišče Salerno.

Italija je odprla preiskavo o smrtih žensk, nekatere naj bi imele komaj 14 let. Tožilci domnevajo, da so bile Nigerijke zlorabljene in nato umorjene. V povezavi s primerom so aretirali dva človeka, Libijca in Egipčana, ki naj bi upravljala enega izmed begunskih čolnov. Obtožili so ju organiziranja in tihotapljenja najmanj 150 ljudi na čolnu, ki se je nato potopil, ni pa znano, ali sta moška povezana tudi s smrtmi žensk.

Obdukcija žrtev bo končana prihodnji teden. "Ženske so potovale na istem čolnu kot moški in ko se je čoln začel potapljati, so na žalost odnesle najkrajšo," je dejal prefekt Salerna Salvatore Malfi. Na vprašanje, ali je mogoče, da so bile Nigerijke spolne sužnje, ki so jih želeli prodati v Evropi, je Malfi dodal: "Ne, poti spolne trgovine so drugačne, tihotapci imajo drugačno dinamiko. Da bi ženske spravili na čoln, bi bilo za prekupčevalce preveč tvegano, saj lahko v primeru nesreče izgubijo vse svoje "blago", kot imenujejo ženske."

Italijanski humanitarni delavci iz Salerna so opozorili, da okoli 90 odstotkov vseh ženskih prebežnic prispe v pristanišče z modricami in drugimi znaki nasilja. "Prava redkost je najti žensko, ki na poti ni zlorabljena, razen morda tiste, ki potujejo z možem. Zlorabljene so tudi ženske, ki potujejo s svojimi otroci," je za Guardian dejal Marco Rotunno, član Urada Združenih narodov za begunce (UNHCR).

V preteklem tednu je italijanska obalna straža rešila 2.560 prebežnikov.

A. P. J.