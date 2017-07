Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.1 od 15 glasov Ocenite to novico! Zakon so predlagali v spodnjem domu italijanskega parlamenta. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Italija: Nasprotovanje predlogu zakona za prepoved vseh oblik fašističnega izražanja

Prepoved fašistične propagande

11. julij 2017 ob 08:59

Rim - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

V spodnjem domu italijanskega parlamenta so predlagali zakon, ki bi prepovedal vse oblike fašističnega izražanja. Zakonu nasprotuje vsa desna in populistična opozicija.

Italija se več desetletij po vojni še vedno spopada z ostanki fašističnega režima, poroča dopisnik RTV Slovenija Janko Petrovec. V Chioggi blizu Benetk so pred dnevi razkrili plažo, kjer vladata režimski red in fašistični slogani: Gianni Scarpa ima že leta koncesijo za eno od plaž v Chioggi; kopalci cenijo red in čistočo na njej. Letos pa je Scarpa svojo plažo opremil s fašističnimi slogani, ki slavijo disciplino in vladavino puške.

Med vsakodnevnim pozdravom po ozvočenju svoje goste opozori, da so dobrodošli vsi, z izjemo mamilarjev, ki bi jih bilo treba iztrebiti. Oblasti so se odzvale, potem ko je bil v dnevniku Repubblica o tem objavljen članek. Koncesionarje so pozvale, naj s plaže takoj odstranijo vse, kar spominja fašizem.

Dan po izbruhu škandala v Chioggi – in 74 let po padcu režima – se je v rimskem parlamentu pojavil predlog zakona o prepovedi fašistične propagande. Področje je bilo prvič urejeno z zakonom iz leta 1952, ki prepoveduje zborovanja in simbolna dejanja. Toda zakon hkrati ščiti pravico do svobode izražanja, zato v Italiji še vedno prodajajo koledarje z Mussolinijevo podobo. Drugi zakon, iz leta 1993, prepoveduje širjenje diskriminatornih idej, povezanih z raso ali etnično skupino.

Predlog Demokratske stranke zdaj prepoveduje rimski pozdrav in kakršno koli javno razkazovanje fašističnih simbolov, njihovo proizvodnjo in prodajo. Gibanje petih zvezd, ki je proti zakonu, je prepričano, da jemlje svobodo. Severna liga je dodala, da nobeno sodišče ne more obsojati idej. Pri neofašističnem gibanju Casa Pound so z javne plaže v Ostii blizu Rima v ponedeljek nagnali vse tujce, ki tam na črno prodajajo drobnarije.

