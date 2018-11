Italija: Odločitev o globalnem migracijskem dogovoru šele po konferenci v Marakešu

Conte: "Dogovor v Italijanih vzbuja močna čustva"

28. november 2018 ob 15:48

Rim - MMC RTV SLO, STA

Italijanski premier Giuseppe Conte je sporočil, da Italija v Marakešu ne bo podpisala globalnemu dogovoru Združenih narodov za upravljanje migracij, saj je vlada odločitev prepustila parlamentu.

"Globalni dogovor za migracije obravnava teme in vprašanja, ki v državljanih vzbujajo močna čustva," je dejal Conte in dodal, da vlada debato prestavlja v parlament, ki bo po zgledu Švice podal končno odločitev, poroča italijanska tiskovna agencija ANSA.

Vendar bo italijanski parlament o dogovoru spregovoril šele po mednarodni konferenci v Marakešu 10. in 10. decembra.

"Zato italijanska vlada v Marakešu ne bo prisotna in bo dogovor podprla ali zavrnila, ko parlament poda svoje mnenje," je še dejal Conte.

Conte je sicer še septembra v govoru v Združenih narodih povedal, da Italija dogovor podpira. "Fenomen migracij, s katerim se soočamo, zahteva strukturiran, večnivojski ter kratko-, srednje- in dolgoročen odgovor mednarodne skupnosti kot celote," je tedaj povedal italijanski premier.

Salvini absolutno proti dogovoru

Vendar pa je v torek italijanski notranji minister Matteo Salvini, ki je znan po ostrih stališčih do priseljevanja, dejal, da je "absolutno proti" dogovoru. Poudaril je, da ta omejuje nacionalno suverenost in daje "ekonomske migrante na enako raven kot politične begunce", poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Doslej je že več držav sporočilo, da ne bo pristopilo h globalnemu dogovoru o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ki določa 23 ciljev za varnejši in bolj urejen pretok ljudi. Med temi so ZDA, Madžarska, Avstrija, Češka, Bolgarija, Poljska in Izrael.

