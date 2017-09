Italija: Pametni telefoni bodo v šolah dovoljeni kot učni pripomočki

V Španiji, Franciji in na Švedskem so prepovedani

13. september 2017 ob 17:13,

zadnji poseg: 13. september 2017 ob 17:28

Rim - MMC RTV SLO, STA

Komisija strokovnjakov bo v petek začela pripravo predpisov o uporabi pametnih telefonov kot učnih pripomočkov v italijanskih šolah, ker naj bi mladostnikom ob podpori učiteljev olajšali učenje.

"Vidim, da otroci v razredih uporabljajo mobilne telefone. Sveta mladostnikov ni mogoče ločiti od šolskega sveta," je v intervjuju za časnik La Repubblica povedala italijanska ministrica za izobraževanje Valeria Fedeli.

"Če pustimo otroke same s svojimi pametnimi telefoni, bodo najverjetneje naleteli na lažne novice in spletno nasilje. Pod vodstvom učiteljev in staršev pa lahko veliko pridobijo," dodaja 68-letna ministrica, ki je mesto prevzela lani.

Italija je za digitalizacijo učilnic sicer namenila okoli 800 milijonov evrov. Fedelijeva tudi meni, da bo učenje s pomočjo medomrežja učencem prav tako olajšalo soočanje z vsakodnevnim življenjem, poroča RT.

V podporo ministrici se je oglasil nekdanji italijanski premier Enrico Letta in dejal, da napredka ne gre prezreti in da šole ne bi smeli zapreti pred tehnologijo.

Rienzi: tudi alkohol del sveta mladostnikov

Ministričine izjave so ponekod naletele na oster odziv. V združenju za zaščito potrošnikov Codacons so njene izjave označili za popoln nesmisel. "Tudi cigarete in alkoholni napitki so del sveta mladostnikov. Bomo zaradi tega dovolili kajenje in pitje med poukom?," se je javno vprašal predsednik Codaconsa Carlo Rienzi.

Psihologi ob tem menijo, da bodo po uvedbi ukrepa šolarji stalno povezani s svetovnim spletom, kar slabo vpliva na njihovo koncentracijo.

Španija, Francija in Švedska uporabo prepovedujejo

Zakonodaja glede uporabe pametnih telefonov pri pouku se sicer med državami močno razlikuje. Španija in Francija njihovo uporabo med poukom zakonsko prepovedujeta, medtem ko na Švedskem 90 odstotkov šol prepoveduje posedovanje telefonov v učilnici, polovica šol pa prepoveduje posedovanje telefonov na šolskem območju, še poroča RT.

J. R.