Italija razmišlja o uvedbi obveznega cepljenja proti ošpicam

Število obolelih se je na letni ravni povečalo za šestkrat

12. maj 2017 ob 13:07

Rim - MMC RTV SLO/STA

Zaradi velikega porasta obolelih za ošpicami italijanske oblasti razmišljajo o uvedbi obveznega cepljenja za šoloobvezne otroke.

Zdravstvena ministrica Beatrice Lorenzin pripravlja odlok s seznamom vseh obveznih cepiv, ki jih mora otrok prejeti pred začetkom šolanja. Z obveznim cepljenjem želijo zmanjšati število obolenj za ošpicami, ki se je zelo povečalo. Italijanske oblasti so namreč letos naštele rekordno število ošpic: od začetka leta so odkrili 2.200 obolelih, kar je šestkrat več kot v istem obdobju lani. Aprila so na letni ravni ugotovili petkratno povečanje obolelih, kažejo podatki italijanskega inštituta za javno zdravje.

Po ministričinih besedah za zdaj še ni jasno, ali bo uredba o obveznem cepljenju začela veljati že z začetkom prihodnjega šolskega leta. Dejala je, da bo uresničitev odloka težavna, saj še vedno številni ne želijo cepiti svojih otrok.

Cepljenje deli tudi mnenja politikov. Gibanje petih zvezd mu zelo nasprotuje, zavzemajo se, da bi obvezno cepljenje odpravili.

Cepljenih 85 odstotkov italijanskih dvoletnikov

Italijanski inštitut za zdravje je že aprila opozoril, da je epidemija izbruhnila zaradi strmega padca v številu cepljenih otrok. Proti ošpicam je cepljenih le še okoli 85 odstotkov italijanskih dvoletnikov, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pa za preprečevanje širjenja okužb priporoča vsaj 95-odstotno cepljenost.

Eden od glavnih razlogov za padec precepljenosti je širjenje informacij, da ima cepljenje škodljive stranske učinke. Leta 2012 je sodišče v Riminiju prisodilo odškodnino družini z majhnim fantkom z avtizmom na podlagi tega, da je njegovo stanje verjetno posledica cepljenja proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (eno cepivo). Tri leta pozneje je prizivno sodišče odločitev sicer spremenilo, a prva sodba je močno odmevala, piše italijanska spletna stran Thelocal.it.

K. T.