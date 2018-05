Italija še brez vlade: manjka dogovor o ključnih vprašanjih

Veliko razhajanj glede migrantske politike

15. maj 2018 ob 07:18

Rim - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Ko je že kazalo, da bo Italija dobila novo vlado, pa sta vodji Gibanja petih zvezd in Lige predsedniku države Sergiu Mattarelli pokazala, da še nista uskladila točk skupnega programa.

Vodja populističnega Gibanja petih zvezd Luigi Di Maio in Matteo Salvini, ki je na čelu desničarske Lige, se razhajata tudi glede imena kandidata, ki bi ga italijanskemu predsedniku predlagala v mandatarstvo, je za Radio Slovenija poročal dopisnik Janko Petrovec. Medtem ko si v Gibanju želijo dodatne dni za sklepanje dogovorov, pa v Ligi odkrito priznavajo, da manjka dogovor o nekaterih ključnih vprašanjih.

Veliko razhajanj glede migrantske politike

Pri Mattarelli sta bila vsak po pol ure. Di Maio mu je v Rimu predstavil osnovna izhodišča programa nove vlade, o katerem se je njegova stranka dogovorila s predsednikom Lige, hkrati pa ga je prosil za še nekaj dni časa za oblikovanje nove vlade. Na koncu je Di Maio izjavil, da vlade ne bo, dokler člani Gibanja petih zvezd o usklajeni vladni pogodbi ne glasujejo na svoji spletni platformi. "Načrtujemo vladno pogodbo po nemškem modelu, ki bo vključevala pomembne točke programov obeh strank," je po srečanju s predsednikom države dejal Di Maio in poudaril, da bodo naslednji dnevi ključni.

Salvini je Mattarelli priznal, da je veliko razhajanj glede migrantske politike, pri kateri želi imeti proste roke. Stranki naj bi se razhajali tudi pri infrastrukturnih politikah in reformi sodnih postopkov. Predsednik države naj bi, kot poroča časopis Repubblica, v sinočnjem pogovoru nasprotoval Salvinijevi zahtevi po reviziji evropskih sporazumov. "Želimo vlado, ki bo lahko kaj naredila," je dogajanje komentiral Salvini in dodal: "Če se nam bo zdelo, da bo ohromljena že v izhodišču, bomo pogajanja ustavili."

PD napovedal najostrejšo opozicijo

Odprto ostaja zlasti vprašanje imena mandatarja. Šlo naj bi za politični profil, a za nobenega izmed vodij obeh pogajalskih strank. Di Maio in Salvini o favoritih molčita. Zato pa je zaokrožilo po medijih, da naj bi Liga imela v mislih uglednega ekonomista in zgodovinarja Giulia Sapellija, Gibanje petih zvezd pa pravnika Giuseppeja Conteja. Kot je bilo slišati iz predsedniške palače, naj bi bil Mattarella razočaran nad dvomi, razhajanji in negotovostmi, ki so izšli iz pogovorov z vodjema pogajalskih strani. Zvečer je izjavil, da kljub temu "ne bo preprečil poskusa oblikovanja politične vlade".

Mattarella je strankama odobril še nekaj dni časa. Koliko, ni znano. Pogajalci naj bi že v torek znova sedli za skupno mizo. Predstavniki Gibanja petih zvezd in Lige so s pogajanji o sestavi vlade sicer začeli prejšnji teden, v četrtek pa Mattarello zaprosili, naj jim rok za pogovor podaljša še za konec tedna. V nedeljo so dosegli osnovni dogovor. Če jima ne bo uspelo sestaviti vlade, bo to najverjetneje pomenilo nove predčasne volitve. Če jima uspe, pa je vprašanje, kako dolgo se bo vlada obdržala. Doslej vladajoča Demokratska stranka (PD), ki velja za največjo poraženko parlamentarnih volitev 4. marca, je namreč napovedala "najostrejšo opozicijo" populistični vladi.

T. J.