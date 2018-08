Italija z reformami trga dela nad kratkoročno zaposlovanje

Kazni za italijanska podjetja, ki se selijo v tujino

8. avgust 2018 ob 17:16,

zadnji poseg: 8. avgust 2018 ob 17:24

Rim - MMC RTV SLO, Reuters

Italijanska vlada je izpolnila predvolilno obljubo in sprejela več reform trga dela, s katerimi bodo omejili kratkoročno zaposlovanje in kaznovali podjetja, ki proizvodnjo selijo v tujino.

Zgornji dom parlamenta se je pridružil spodnjemu in s 155 glasovi za ter 125 proti podprl reformo. Nova zakonodaja znižuje trajanje kratkoročnih zaposlitvenih pogodb, te bodo morale biti po novem sklenjene za najmanj tri mesece ter največ dve leti (predtem tri), zakone povzema Deutsche Welle (DW).

Zaposlovalci bodo lahko tudi manjkrat podaljšali tovrstne pogodbe, pri vsakem podaljšanju pa bodo morali plačati pol odstotka več dajatev za socialno varnost. Reforme prav tako otežujejo odpuščanje in dvigajo nadomestila za neupravičeno odpuščanje.

Vlada je po kritikah, da zakonodaja ovira trg dela, majhnim podjetjem v kmetijstvu in hotelskemu sektorju ponudila možnost plačila sezonskim delavcem s kuponi, poroča Reuters.

Zakonodaja podjetjem otežuje selitev v tujino. V primeru selitve proizvodnje v tujino morajo državi povrniti morebitne subvencije ali davčne olajšave, v primeru selitve zunaj Evropske unije pa morajo povrniti kar štirikratnik omenjenih zneskov.

Za spodbujanje zaposlovanja mladih vlada podjetjem obljublja plačilo nižjih prispevkov za delavce, mlajše od 35 let, ki jih bodo za nedoločen čas zaposlili v letih 2019 in 2020. V starostni skupini od 15 do 24 let je brezposelnost v Italiji z 32,6 odstotka namreč najvišja, medtem ko je bila brezposelnost na državni ravni v juniju 10,9-odstotna.

Reforme obsegajo tudi prepoved oglaševanja iger na srečo, ki pa ga je vlada sprejela že na začetku julija.

Di Maio z "ukrepom dostojanstva" navdušil volivce

"Gre za prvi ukrep v desetletjih, ki ga niso narekovali lobiji in osebni interesi," Reuters navaja Luigia Di Maia, ministra za delo, namestnika premierja in vodjo Gibanja petih zvezd. Sveženj ukrepov je označil za "uredbo dostojanstva". Gospodarske reforme so bile sicer glavna obljuba Gibanja petih zvezd pred volitvami, posamezni ukrepi pa imajo po anketah od 55- do 75-odstotno podporo med državljani.

Kritiki svarijo pred zmanjšanjem delovnih mest

Na drugi strani so zakon kritizirali opozicija in podjetniki. Podjetniško združenje Confindustria trdi, da zakonodaja investitorje odvrača od naložb, upočasnjuje rast in tvega še večjo brezposelnost. Državni inštitut za socialno varnost predvideva, da bi zaradi reform Italija lahko v naslednjih desetih letih izgubila 80.000 delovnih mest, poroča DW.

Demokratska stranka (PD) trdi, da bodo reforme onemogočile ustvarjanje novih delovnih mest. Nekdanji premier iz njihovih vrst Matteo Renzi je v svojem mandatu s sprejetjem ohlapnih zakonov omogočil liberalizacijo kratkoročnih delovnih razmerij. V zadnjem letu so tako v Italiji ustvarili 394.000 začasnih delovnih mest, vendar v istem času ukinili 83.000 pogodb za nedoločen čas.

Italijanski "dvojni" trg dela

Vlade tretjega največjega gospodarstva v EU-ju so v zadnjih letih konstantno reformirale pravila zaposlovanja in odpuščanja, vendar jim ni uspelo premagati "dvojnega" trga dela, na katerem so delovna mesta starejših delavcev močno zaščitena pod nekdanjimi pogoji zaposlovanja, mladi delavci pa se morajo znajti z začasnim delom in le malo delavskimi pravicami.

J. R.