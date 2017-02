Italija želi s hitrimi prizivnimi sodišči pospešiti odločitve o izgonu ljudi

Minister: Ljudi ne smemo pustiti v negotovosti

10. februar 2017 ob 20:08

Rim - MMC RTV SLO/STA

Italijanska vlada je sporočila, da bo vzpostavila 14 pritožbenih sodišč za hitrejšo obravnavo azilnih postopkov, s čimer želi pospešiti odločitve o izgonu ljudi, ki jim država odreka pravico ostati v Italiji.

Po trenutnih pravilih imajo zavrnjeni prosilci za azil pravico do dveh pritožb, kar je dolgotrajen proces. Vlada bo rekrutirala še dodatnih 250 strokovnjakov, ki bodo skrbeli za pospešitev obravnave prošenj prosilcev za azil. Italijanski pravosodni minister Andrea Orlando je obljubil, da bodo med specialisti sodniki z znanjem s področja migracij.

Dekret je stopil v veljavo takoj, a ga mora parlament potrditi v naslednjih dveh mesecih.

Kot je pojasnil Orlando, so migracije kompleksen pojav, ki z ljudmi iz različnih držav postaja še bolj kompleksen. "Pogovarjamo se o odločitvah, ki vplivajo na življenja, zato ne smemo ljudi kar pustiti v negotovosti," je pojasnil.

V zadnjih treh letih je v Italijo prišlo pol milijona prebežnikov, večina Afričanov, ki so jih rešili s prenatrpanih čolnov in ladij v Sredozemskem morju. Medtem ko je Italija leta 2013 sprejela 23.620 prošenj za azil, jih je lani 123.482. Leta 2013 so prošnje povprečno preučevali 167 dni, lani pa 268, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

B. V.