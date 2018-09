Italija ZN-u zagrozila s prenehanjem financiranja

Rim ZN-u letno prispeva več kot sto milijonov evrov

11. september 2018 ob 13:41

Rim - MMC RTV SLO, STA

Italija je izjave visoke komisarke ZN-a za človekove pravice Michelle Bachelet, ki je bila kritična do politike Rima glede prebežnikov, označila za "neprimerne, neutemeljene in krivične" in ZN-u zagrozila s prenehanjem financiranja.

Italija letno prispeva več kot sto milijonov evrov in z zavezniki bomo razmislili o koristnosti nadaljevanja teh vlaganj v razsipavanje, poneverbe in krajo znotraj organizacije, ki želi pridigati Italijanom, medtem ko nekatere države izvajajo mučenje in smrtno kazen, je dejal italijanski notranji minister Matteo Salvini.

Italijansko zunanje ministrstvo v izjavi za javnosti sicer ni potrdilo groženj notranjega ministra Salvinija, je pa izpostavilo prizadevanja Italije pri reševanju prebežnikov z morja in pomoč afriškim državam.

V Evropo manj prebežnikov

V Rimu še poudarjajo, da so "ponosni" na svoj prispevek pri zmanjšanju števila smrti prebežnikov v Sredozemskem morju, ki se je po njihovih podatkih v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšalo za 52 odstotkov. Poudarili so, da se je v zadnjih 12 mesecih zmanjšalo tudi število prihoda prebežnikov Evropo, in sicer za 80 odstotkov.

Komisarka ZN-a v Italijo pošilja poročevalce

Nova komisarka Združenih narodov za človekove pravice Michelle Bachelet je bila v ponedeljek kritična do prizadevanj vlad za omejitev priseljevanja, saj da s tem ne rešujejo težav s povečanim prihodom prebežnikov, temveč povzročajo nova sovraštva.

Med državami je izpostavila le ZDA, Madžarsko in Italijo. Ob tem je napovedala, da bo v Italijo poslala skupino poročevalcev, bo ocenilo poročila o strmem porastu rasizma in nasilnih dejanj namenjenih prebežnikom in Romom.

K. Št.