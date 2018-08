Italijanska ladja rešene prebežnike vrnila v Libijo. Gre za kršitev mednarodnega prava?

Združeni narodi preverjajo potek dogodkov

1. avgust 2018 ob 16:08

Rim

Italijanska oskrbovalna ladja je na morju pred Libijo včeraj rešila več kot sto prebežnikov in jih nato odpeljala v Tripolis. Gre za prvi primer, da je evropska ladja rešene prebežnike izkrcala v Libiji.

Z urada Združenih narodov za begunce so sporočili, da preverjajo potek dogodkov, saj gre morda za kršitev mednarodnega prava. Libijska pristanišča namreč ne veljajo za varna.

Italijanska oskrbovalna ladja naftne ploščadi v Libijskem morju, Asso Ventotto, je včeraj z morja rešila 108 prebežnikov - in jih vrnila v Tripolis. Tako naj bi ji ukazala libijska obalna straža. Z bližnje ladje španske človekoljubne organizacije Open Arms, ki ji reševalne intervencije niso dovolili, so potek dogodkov potrdili, saj so prisluškovali pogovorom med Italijani in Libijci.

To je prvič, da je rešene prebežnike nazaj v Libijo prepeljala evropska ladja. Mednarodno pomorsko pravo je naenkrat postalo predmet nasprotujočih si interpretacij.

"Libijska pristanišča niso varna"

Po mednarodnem pomorskem pravu bi moral kapitan ladje ljudi prepeljati v najbližje varno pristanišče, razmere v Libiji pa nam ne omogočajo izvedbe postopkov za mednarodno zaščito - je dogajanje komentiral predstavnik Urada ZN-a za begunce Felipe Camargo. Podobno predstavnica Evropske komisije: Libija ne izpolnjuje pogojev, da bi njena pristanišča lahko razglasili za "varna".

Kapitan bi se ukazu, naj prebežnike odpelje v Libijo, torej moral upreti. Predstavniki vlade v Rimu medtem menijo, da ni naredil nič narobe. Minister za promet Danilo Toninelli trdi, da nihče ni prekršil mednarodnega prava, saj v dogodek ni bila vpletena italijanska obalna straža.

Oglasil se je tudi notranji minister Matteo Salvini - s počitnic, po Twitterju. Zanikal je, da bi ladjo v Libijo napotil rimski koordinacijski center za reševanje na morju, ki deluje pod okriljem italijanske obalne straže - obtožbe nevladnikov in poslancev levice pa razglasil za laž.

Janko Petrovec, RTV Slovenija