Italijanska policija zadala hud udarec 'Ndrangeti

Sodišča odvzemajo otroke mafijskim staršem

15. maj 2017 ob 13:39

Rim - MMC RTV SLO/STA

Italijanska policija je v operaciji proti kalabrijski mafiji 'Ndrangeta aretirala 68 ljudi, pripadnikov najvplivnejšega klana Arena, ki naj bi že več kot desetletje za dobiček nadzoroval upravljanje begunskega centra v mestu Crotone.



Mafijcem očitajo tudi izsiljevanje, prekupčevanje z orožjem, davčne utaje in organiziranje nezakonitih stav.

Policija je med drugim aretirala Leonarda Sacca, vodjo katoliškega društva Misericordia, ki uradno vodi center, in krajevnega duhovnika Edoarda Scordija. Oblasti sumijo, da je klan preko Sacca podeljeval naročila za usluge v centru društvom, ki jih je ustanovil klan s tem namenom, med drugim za dostavo hrane. Hrano naj bi dostavljali tudi begunskemu centri na Lampedusi. Klan naj bi zaslužil tudi "več deset milijonov evrov" z nezakonitimi stavami v okolici Crotoneja.

Vodja parlamentarne komisije za boj proti mafiji Maria Rosaria Bindi je dejala, da je operacija "pomemben rezultat v boju proti 'Ndrangheti in infiltraciji mafije v upravljanje z migranti".

Sicilski tožilec Camelo Zuccaro, ki trenutno vodi preiskavo o morebitnih povezavah med človekoljubnimi organizacijami in tihotapci ljudi, je pretekli teden posvaril pred interesi mafijskih organizacij po denarju v povezavi z oskrbo beguncev v Italiji.

Aretirali tudi pripadnike člana Laudani

V ločeni operaciji pa so italijanski policisti na severu Italije aretirali 15 članov mafijskega klana Laudani iz Catanie, ki jih sumijo korupcije in podkupovanja pri naročilih italijanskih diskontnih trgovin. V preiskavo je vpleteno tudi podjetje, ki je odgovorno za varovanje milanskega sodišča. V korupcijski škandal so vpletene nekatere trgovine Lidl Italia in Eurospin Italia. V okviru preiskave so zato ostale zaprte štiri trgovine Lidl Italia, ki ima sicer po državi približno 200 trgovin.

Odvzem otrok, ki imajo z mafijo povezane starše

Italijanski mediji pa poročajo tudi o tem, da mladinsko sodišče v južni italijanski pokrajini Reggio Calabria odvzema otroke staršem, proti katerim poteka preiskava, so obtoženi ali obsojeni zaradi kriminala, povezanega z mafijo. S tem želijo prekiniti krog vpetosti posameznika v mafijsko družino ter prenašanje mafijske tradicije iz roda v rod. Otroci, ki jih odvzamejo družinam, imajo podporo socialnih služb, vključijo jih v skrbniške družine, pogosto pa jih pošljejo iz regije. Sredi lanskega leta so postopek kodificirali in pojasnili, kako upravičiti odvzem otrok po italijanskem pravu. To pomeni, da se praksa lahko uporablja po vsej Italiji. Za zdaj jo izvajajo samo v Reggiu Calabria.

Sodišče se je za tako prakso odločilo zaradi kalabrijske mafije 'Ndrangheta, ki se je s svojimi klani razširila tudi drugod po Italiji, večinoma na severu države. V klanih 'Ndranghete, za katero so značilni ustrahovanje, nespoštovanje zakonodaje in oblasti ter kriminal, imajo namreč ključno vlogo družinske vezi. V središču je oče, ki je tako glava družine kot mafijski šef, medtem ko mati otrokom vcepi vrednote, kot so 'omerta' - "molk o vsem, v kar nisi neposredno vpleten", spoštovanje in čast. Sinovi tradicionalno nadaljujejo pot očetov, hčere pa so pomembne pri strategiji porok in zavezništev.

Prekinitev vezi med mafijci in njihovimi družinami je zato učinkovit način za preprečevanje prenašanja mafijske tradicije iz roda v rod. Kritiki odvzema otrok iz mafijskih družin opozarjajo, da gre bolj za kaznovanje otrok kot za mehanizem za njihovo zaščito. Nekateri trdijo, da so otroci postali sredstvo za kaznovanje njihovih staršev.

A. P. J.