Italijanska vladna stranka Liga mora državi vrniti 49 milijonov evrov

Salvini pravosodju očita "napad na demokracijo"

5. julij 2018 ob 17:12

Rim - MMC RTV SLO, STA

Italijanska skrajno desna vladajoča stranka Liga mora državi vrniti 49 milijonov evrov, je odločilo vrhovno sodišče. Gre za vsoto, ki jo stranka državi dolguje zaradi škandala o poneverbi strankarskega denarja iz leta 2011.

Vrhovno sodišče je ukazalo zaplembo omenjene vsote, ki jo stranka še vedno dolguje državi. V okviru škandala je sodišče ustanovitelja stranke Umberta Bossija lani obsodilo na dve leti in tri mesece pogojne kazni.

Bossiju in ostalim vpletenim v afero so očitali poneverbe v škodo države v višini 40 milijonov evrov med letoma 2008 in 2010. Državno tožilstvo je takrat zaprlo več računov stranke, zaradi česar so poslanci Lige na sodišče vložili pritožbo.

Salvini: To je politično motiviran napad pravosodja

Sodniki v Rimu pa so zdaj odločili, da je bil zaseg v skladu z zakonodajo in da mora stranka državi vrniti 49 milijonov evrov. Vodja Lige in notranji minister Matteo Salvini trdi, da gre za politično motiviran napad pravosodja na njegovo stranko in "napad na demokracijo".

Poleg Bossija so lani zaradi vpletenosti v afero na leto in pol zapora obsodili tudi njegovega sina Renza, na dve leti in šest mesecev zapora pa nekdanjega finančnika stranke Francesca Belsita.

Bossi je Severno ligo ustanovil v 80. letih prejšnjega stoletja, kasneje pa se je preimenovala v Ligo. Zaradi afere s poneverbami je aprila 2012 zapustilo položaj vodje stranke. Od decembra 2013 stranko vodi Salvini.

B. V.