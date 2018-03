Italijanske volitve: "Med besedami in dejanji je morje"

Udovič: Italija mora začeti reševati probleme, ne pa si zatiskati oči

3. marec 2018 ob 09:51

Rim - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Italijanski volivci bodo v nedeljo izbirali nov parlament, volilno kampanjo so zaznamovale velike obljube, besedni spopadi in ulične demonstracije, izid pa je zaradi novega volilnega sistema in vzpona priljubljenosti Gibanja pet zvezd izjemno nepredvidljiv.

"Italija je iz bipolarnega političnega položaja prešla v tripolarnega," vzpon Gibanja pet zvezd (Movimento 5 Stelle) za MMC ocenjuje novinar časopisa Il Foglio Enrico Cicchetta. Zadnja javnomnenjska anketa Termometro Politico iz 16. februarja Gibanje pet zvezd zanesljivo uvršča na prvo mesto med strankami s 26,3 odstotka podpore, sledi zdaj vladajoča demokratska stranka Mattea Renzija z 21 odstotki. Med koalicijami najbolje kaže desnosredinski koaliciji pod vodstvom nekdanjega premierja Silvia Berlusconija, ki ji napovedujejo okoli 35-odstotno podporo.

Sistem Rosatellum: za vladanje potrebna koalicija

"Z novim volilnim sistemom Rosatellum je postalo jasno, da lahko vlada le koalicija," dodaja Cicchetta. Volilni sistem, poimenovan po predlagatelju, poslancu Ettoreju Rosatu, volivcem omogoča, da lahko izbirajo tako stranko oz. koalicijo kot tudi kandidata iz svojega volilnega okrožja, poroča Politico. Prav tako bo 37 odstotkov parlamenta izvoljenih na lokalni ravni, preostalih 63 odstotkov sedežev pa bo proporcionalno razdeljenih med strankami.

Nov volilni sistem zaradi zapletenosti že tako tradicionalno nezanesljivim javnomnenjskim anketam onemogoča natančnejšo projekcijo, prav tako naj bi bilo še nekje med petino in tretjino volivcev, teh je 46 milijonov, neodločenih. Rosatellum tudi onemogoča formiranje močne koalicije. "Za prebojno koalicijo bi morala določena stranka z vizijo zmagati z velikim naskokom, tega pa v aktualnem političnem in volilnem sistemu v Italiji ni mogoče doseči," opozarja strokovnjak za mednarodne odnose in profesor na Fakulteti za družbene vede Boštjan Udovič.

Pet zvezd ima veliko podporo na jugu

Gibanje pet zvezd svojo kampanjo vodi kot netradicionalna stranka v boju proti korupciji in elitizmu. Gibanje je ustanovil komik Beppe Grillo, vse niti pa iz ozadja vleče Davide Casaleggio, ki se po poročanju New York Timesa predstavlja le kot računalniški izvedenec, ki stranki nudi pomoč. Prvi obraz stranke je 31-letni Luigi Di Maio, falirani študent, ki zagotavlja, da bo stranka zagotovila delovna mesta. Nezaposlenost v Italiji je sicer na skoraj 11-odstotni ravni, na jugu države na 18-odstotni, med mladimi pa je nezaposlena skoraj polovica, zato Gibanje veliko podpore uživa predvsem na jugu države.

Gibanje, ki je tudi protikorupcijsko, je prejšnji mesec pretresel manjši škandal, ko se je razvedelo, da niso vsi poslanci stranke izpolnili svoje obljube, v skladu s katero so nameravali polovičen znesek svojih plač nameniti skladu za zagon manjših podjetij. Gibanje je dolgo nasprotovalo sklepanju koalicij, vendar naj po volitvah ne bi popolnoma izključevali te možnosti.

Renzijeva koalicija s 25-odstotno podporo

Levosredinski koaliciji pod vodstvom Renzija, ki je februarja lani držal obljubo in po referendumskem porazu o reformi zakonodaje odstopil z mesta premierja – to funkcijo odtlej opravlja strankarski kolega Paolo Gentiloni – ankete namenjajo dobrih 25 odstotkov. Levji delež glasov prinaša demokratska stranka, medtem ko zaveznicam – Več Evrope (Più Europa), Skupaj (Insieme) in Ljudska lista (Civica Popolare) – ankete skupno namenjajo manj kot pet odstotkov.

"Renzijeva zvezda je zašla. Deloval je po načelu "too much, too soon" (preveč in prehitro). Italija je v svojem bistvu konservativna družba, ki zavrača reforme. Tega Renzi ni razumel. Pa še pomanjkanje taktike in mladostna vihravost sta povzročila, da je njegova moč prehitro zašla. Posledice so jasne: njegove vrnitve ne bo, Demokratska stranka jo bo odnesla slabše, kot bi jo lahko, kar pa ne pomeni, da ne bodo v koaliciji," dogajanje na italijanski levici komentira Udovič.

Sklepanje koalicij pred volitvami

Italijanske stranke lahko koalicije oblikujejo že pred volitvami. Med temi tako najbolje kaže desnosredinski koaliciji pod vodstvom italijanskega političnega fosila, 81-letnega Silvia Berlusconija, ki sicer na volitvah zaradi sodnih procesov v povezavi z utajo davkov leta 2011 ne sme kandidirati. Ankete jim namenjajo dobrih 35 odstotkov glasov, kar je še vedno premalo za samostojno vladanje.

Berlusconi in Salvini - partnerja ali nasprotnika?

V desnosredinski koaliciji so sicer odnosi nekoliko bolj zapleteni. Berlusconijevi Naprej, Italija (Forza Italia) ankete napovedujejo 15,9 odstotka, protipriseljenski Ligi Mattea Salvinija pa 14,8 odstotka. V koaliciji sta še Bratovščina Italije (Fratelli d'Italia) in Mi za Italijo (Noi con l'Italia), ki igrata bolj obstransko vlogo.

Naprej, Italija in Liga sta sklenili medsebojni dogovor, po katerem bo stranka z več osvojenimi glasovi na volitvah ob morebitni zmagi koalicije imenovala novega premierja. Berlusconi namerava za premierja imenovati predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija, medtem ko bi Liga imenovala Salvinija, ki je sovražno nastrojen do priseljevanja in velik nasprotnik Evropske unije. Za pridobivanje glasov je nekdanjo Severno Ligo Salvini preimenoval v Ligo, s svojo protibegunsko retoriko – zavzema se za deportacijo "preprodajalcev droge, posiljevalcev in roparjev", kakor označuje večino prebežnikov – pa je na svojo stran pridobil mnogo volivcev.

"Liga lahko zdaj osvoji nekaj glasov tudi v Rimu, Neaplju ali celo na Siciliji - pred petimi leti nekaj popolnoma nepredstavljivega. Najpomembneje pa je, da lahko osvoji glasove tudi v osrednjih, tradicionalno levičarskih regijah, kot so Emilia Romagna, Marche ali Toskana," ocenjuje Cicchetta.

"Salvini je simpatičen gospod, karizmatik, dobro govori in ima kar nekaj pristašev. Je klasičen populist. A videli smo, na primeru Grčije, kaj se zgodi s populisti. Realpolitika jih kmalu ukalupi. V tem kontekstu bi tudi Salvini bil verjetno kmalu ukalupljen," meni Udovič in ocenjuje, da Salviniju tudi ob morebitni izvolitvi ne bi uspelo doseči daljnosežnega preboja.

Močan predvolilni poudarek na migracijah

Analiza YouTrend raziskovalne agencije Quorum je pokazala, katere teme so v svoji volilni kampanji največkrat naslavljali voditelji najmočnejših strank. Voditelji vseh strank razen Gibanja pet zvezd, ki je največkrat naslovilo tematiko prevelikih stroškov italijanske politike, so z naskokom največkrat naslovili tematiko migracij – Salvini je migracijam namenil dve tretjini svojih nastopov, Berlusconi tretjino, Renzi le nekoliko manj.

V Italijo je v zadnjih štirih letih prišlo več kot 600.000 prebežnikov. Mnogi med njimi so se odločili za tvegano pot iz Libije čez Sredozemsko morje v Italijo, na kateri je samo letos umrlo več kot 400 ljudi, poroča Mednarodna organizacija za migracije. Mnoge skrajnodesničarske skupine, kot je neofašistična CasaPound, na množičnih shodih zahtevajo deportacijo prebežnikov, kar obljubljata tudi Berlusconi in Salvini.

"Začeti reševati probleme, ne pa si zatiskati oči"

"Manevrskega prostora ni več. Javno mnenje je vse bolj negativno do migracij. Italija bo morala začeti reševati probleme, ne pa si zatiskati oči. Nerešeno vprašanje migracij in velik pritok migrantov povzročata nejevoljo med prebivalstvom, hkrati pa povečujeta stopnjo kriminala," pomembnost vprašanja migracij razlaga Udovič.

Tudi nedavni strelski napad v mestu Macerata, v katerem je privrženec skrajne desnice streljal na več deset temnopoltih prebivalcev mesta, je bil rasistično motiviran, saj je napadalca po lastnih besedah za dejanje motivirala novica o umoru mlade Italijanke, za katerega je glavni osumljenec zavrnjeni prosilec za azil.

Okrevanja "ekonomskega bolnika" ni na vidiku

Osmo največje gospodarstvo na svetu ima 2,1 trilijona evrov javnega dolga oziroma skoraj 133 odstotkov BDP-ja in je v strokovni literaturi označeno za "ekonomskega bolnika", opozarja Udovič, kar pomeni, da ima že skoraj 20 let negativno ali nizko gospodarsko rast.

Berlusconi obljublja nova delovna mesta, ki jih namerava doseči z izenačitvijo davčne stopnje za vsa podjetja ne glede na dobiček. Italija ima po poročanju Financial Timesa sicer eno najvišjih davčnih obremenitev v razvitem svetu, saj davčni prihodki prinašajo 42,9 BDP-ja.

Gibanje pet zvezd medtem zagovarja reformo političnega sistema, za katerega se po njihovem mnenju porabi preveč sredstev. Udovič medtem izpostavlja tudi italijanski javni sektor, ki je močno prepreden in delno neučinkovit, kar duši italijansko gospodarstvo.

Italijansko morje med besedami in dejanji

Posledica gospodarskega stanja v Italiji sta že omenjeni brezposelnost in revščina, v državi kar pet milijonov ljudi živi pod pragom revščine. Gibanje pet zvezd obljublja osnovni dohodek 780 evrov za vse revne, sredstva zanj pa naj bi dobili z večjo obdavčitvijo premožnih in velikih podjetij. Desnosredinska koalicija obljublja podvojitev minimalne pokojnine na kar tisoč evrov in zgodnejše upokojevanje, levosredinska dvig pokojnin na 750 evrov in dodatnih 400 evrov mesečno otroškega dodatka.

Obljube sta oba sogovornika, tako Udovič kot Cicchetti, označila za popolnoma nerealistične. "V Italiji imamo pregovor: Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare – med besedami in dejanji je morje," ponazori obljube italijanskih strank Cicchetti.

Italijanske parlamentarne volitve bodo potekale v nedeljo, prvi rezultati so pričakovani v ponedeljek. Enoznačnega odgovora o novi vladi skoraj zagotovo ne bomo dobili, bo pa bolj jasno, kdo bo vodil koalicijska pogajanja. Italijanski predsednik Sergio Mattarella bo zmagovalcu volitev - kdor koli to že bo - podelil mandat za sestavo vlade. Če temu ne uspe, niso izključene niti ponovne volitve.

Jaša Rajšek