Ivanka Trump ob boku Merklove in Lagardove na ženskem vrhu G20

Kakšna je vloga prve hčerke v Beli hiši?

25. april 2017 ob 14:12

Berlin - MMC RTV SLO

V Berlinu se je v okviru skupine G20 začela konferenca Ženske 20, na kateri poleg nemške kanclerke Angele Merkel in direktorice IMF-a Christine Lagarde sodeluje tudi hči ameriškega predsednika Donalda Trumpa Ivanka Trump.

Gre za prvi Ivankin uradni obisk v tujini, odkar jo je njen oče marca imenoval za svojo "pomočnico" in je s tem dobila tudi svojo pisarno v Beli hiši.

Kakšna je točno vloga 35-letne Trumpove v Beli hiši, sicer še vedno ni jasno, nekdanja manekenka in podjetnica pa je v intervjujih dejala, da njenega vpliva "navzven ne bo čutiti". Bela hiša je tudi sporočila, da Ivanka za svoje delo ne bo plačana, da bi se tako ognili očitkom nepotizma.

To jim kaj dosti ni koristilo, saj so se znašli pod drobnogledom kongresnega etičnega odbora po tem, ko je Trumpova svetovalka in predstavnica Kellyanne Conway Američane javno pozvala, naj z nakupi podprejo Ivankino modno linijo, ki so jo začele veleblagovnice umikati iz prodaje.

Na srečanju Ženske 20 je sicer glavna tema pogovorov krepitev vloge žensk v družbi, prva hčerka ZDA, ki de facto opravlja bolj vlogo prve dame, pa sodeluje z Merklovo na okrogli mizi o ženskih podjetnicah. Prav Merklova je bila tista, ki je med svojim obiskom v Washingtonu prejšnji mesec Trumpovo povabila v Berlin, navaja BBC.

Vse vplivnejši par

Kljub nejasnostim glede njunih funkcij sta Ivanka Trump in njen soprog Jared Kushner, ki ima v Beli hiši vlogo višjega Trumpovega svetovalca, čeprav pred tem ni opravljal nobene politične vloge, videna kot vse vplivnejša. Nemški časnik Berliner Zeitung piše, da nemške oblasti upajo, da bo "predsednikova hčerka po svojem kratkem obisku svojemu očetu prenesla pozitivno podobo Nemčije".

Trump ne skriva, da goji do svoje najstarejše hčerke močna čustva in ji nalaga levji delež bremen tudi v lastnem podjetju. Ivanka se je Trumpovi korporaciji pridružila leto dni po tem, ko je na Univerzi v Pensilvaniji diplomirala iz ekonomije.

Mnogi na zakonca Kushner gledajo kot na nekakšna "blažilca" nepredvidljivega Trumpa in njegove ekipe, a, kot je pronicljivo v svoji oddaji ta teden opozoril John Oliver - dokazov za to v resnici ni. Edino, kar je jasno, je, da je Trump Kushnerju naložil kopico zadolžitev, ki bi bile preveliko breme za celo ministrstvo, kaj šele za enega (neizkušenega) človeka. Kushner je tako pristojen za stike s tujimi diplomati, za iskanje miru na Bližnjem vzhodu, za reorganizacijo proračuna, za inovacije, za pomoč veteranom ...



Kakšna so politična prepričanja Ivanke Trump, prav jasno tudi ni, razen, da naj bi bila "zmernejša" in "liberalnejša" od očeta. Ena od tem, ki naj bi ji bila posebej blizu, je varovanje okolja in je na račun tega tudi organizirala srečanje Trumpa z Alom Gorom, a je Trump le nekaj dni kasneje na čelo Agencije za varovanje okolja (EPA) postavil podnebnega skeptika Scotta Pruitta.

Kaja Sajovic