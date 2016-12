Iz Alepa še zadnje evakuacije civilistov

Zaključek do večera ali najkasneje petka

22. december 2016 ob 13:02

Damask - MMC RTV SLO

Evakuacija še zadnjih preostalih civilistov in upornikov iz Alepa naj bi se do večera zaključila, je sporočil Rdeči križ. Zadnja faza evakuacije poteka po več delih ter vključuje na desetine avtobusov in na stotine avtomobilov.

"Evakuacija se bo nadaljevala cel dan in noč, najverjetneje pa še v petek," je za Reuters povedala predstavnica Mednarodnega odbora Rdečega križa (ICRC) Krista Armstrong.

Od začetka evakuacije pred dobrim tednom dni je nekdaj največje sirsko mesto zapustilo 34.000 ljudi, na evakuacijo pa jih še vedno čaka več tisoč, kar je potrdil tudi predstavnik uporniške skupine Ahrar al Šam, Ahmed Kara Ali.

24-urna zamuda

Civiliste prepeljujejo na območje pod nadzorom upornikov na podeželje zahodno od Alepa in v sosednjo provinco Idlib, kjer postavljajo taborišča. Ponoči je v Han al Asal, mesto zahodno od Alepa, ki je pod nadzorom upornikov, prispelo okoli 400 zasebnih vozil.

Evakuacije so bile ta teden začasno prekinjene za 24 ur, zato je moralo na tisoče ljudi preživeti torkovo noč zunaj na mrazu z le malo hrane in pijače. Razlogi za zamudo niso jasni, sirski državni mediji pa krivijo upornike v Idlibu, češ da so avtobusom preprečili dostop do dveh zasedenih, provladnih šiitskih mest.

K. S.