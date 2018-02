Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Zgodba z ujetimi rudarji se je srečno končala. Foto: Reuters Sorodne novice V rudniku zlata v Južni Afriki ujetih več kot tisoč rudarjev Dodaj v

Iz rudnika v Južni Afriki rešili vse ujete rudarje

Lani umrlo več kot 80 rudarjev

2. februar 2018 ob 07:29

Cape Town - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Iz južnoafriškega rudnika zlata Sibanye-Stillwater Beatrix so rešili vseh več kot tisoč rudarjev, ki so ostali ujeti pod površjem, potem ko je zaradi neurja prišlo do izpada elektrike.

Že v četrtek so iz rudnika v osrednjem delu države potegnili 65 rudarjev, ponoči pa so rešili še preostalih 955. Ujeti so ostali rudarji nočne izmene. Reševalci so morali za dvigalo do površja uporabljati generator, naenkrat pa so lahko reševali le enega rudarja, kar je upočasnilo akcijo.

"Vsi so zunaj," je v petek sporočil predstavnik družbe Sibanye-Stillwater James Wellsted. Dodal je, da je med rudarji nekaj primerov dehidracije in visokega krvnega pritiska, a da ne gre za hujše poškodbe.

Rudarji so bili zaradi izpada elektrike ujeti v rudniku Beatrix v kraju Theunissen blizu mesta Welkom več kot 30 ur, od srede zvečer. V četrtek popoldne so jim v rov poslali hrano in pijačo.

V Južni Afriki, kjer so najgloblji rudniki na svetu, so rudniške nesreče precej pogoste. Po podatkih južnoafriške rudarske zbornice je leta 2017 v rudnikih v tej državi umrlo več kot 80 rudarjev. Nekateri rudniki v državi so globoki celo štiri kilometre.

