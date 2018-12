Iz stavbe madžarske nacionalne televizije odstranili dva poslanca

Protestniki na policijo metali dimne bombe, policisti odgovorili s solzivcem

17. december 2018 ob 10:06

Budimpešta - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Varnostniki na Madžarskem so iz poslopja državne televizije odstranili dva neodvisna poslanca, ki sta želela pred kamerami prebrati peticijo proti politiki premierja Viktorja Orbana.

Varovan vhod v stavbo državne televizije MTVA. Foto: Reuters

V prostorih nacionalne televizije MTVA je namreč prenočilo 12 poslancev, ki so s tem izrazili protest proti Orbanu in njegovim nedavnim ukrepom, kot je nova delovna zakonodaja.

V peticiji so zapisane zahteve protestnikov z ulic ‒ umik nove delavske zakonodaje, zahteva za neodvisne javne medije in poziv, naj madžarska sodišča bolj sodelujejo s sodišči Evropske unije. Protesti so usmerjeni tudi proti drugim spornim reformam, ki jih je sprejel parlament, v katerem ima večino Orbanova desna stranka Fidesz. Med drugim razburja zakon, ki predvideva ustanovitev upravnih sodišč. Ta naj bi razsojala v sporih glede odnosov v javni upravi in z njo. A ker naj bi jih nadzoroval pravosodni minister, kritiki menijo, da Orban s tem zgolj krepi svoj politični nadzor nad sodišči.

Ena izmed neodvisnih poslank Bernadett Szel je na svojem Facebooku objavila posnetek, kako sta varnostnika med prerivanjem njenega poslanskega kolega Akosa Hadhazyja vrgla iz stavbe. Zatem so odstranili tudi njo. Preostali poslanci v zgradbi nadaljujejo protest.

Madžari so v preteklem tednu štirikrat odšli na ulice, da bi dvignili glas proti vse bolj avtoritarnemu premierju Orbanu. Foto: Reuters

Dimne granate in solzivec

Skupina protestnikov se je namreč v nedeljo zbrala tudi pred sedežem nacionalne televizije MTVA in zahtevala, da se njihove zahteve predvajajo na televiziji. Nekaj opozicijskim poslancem so ob spremstvu policije tudi dovolili vstop, a njihovih zahtev vseeno niso predvajali v etru. To je pripeljalo do spopadov med policijo in protestniki. Protestniki so na policijo vrgli dimne granate, policija pa je znova odgovorila s solzivcem.

V nedeljo se je na ulicah Budimpešte sicer zbralo med 10.000 in 15.000 ljudi. To je bil četrti in do zdaj največji shod proti Orbanu v preteklem tednu, poimenovali so ga "Vesel božič, gospod premier".

Fidesz za proteste krivi Georgea Sorosa

V soboto so iz Orbanove vladajoče stranke Fidesz sporočili, da za protesti stojijo "kriminalci", za razvnemanje protestov pa so s prstom pokazali na na madžarskem rojenega ameriškega milijarderja Georgea Sorosa. Soros je namreč že dolgo trn v peti Orbanu; bil naj bi glavni financer "levičarskih zarotnikov" po vsej Evropi in naj bi si "z uvažanjem prebežnikov" prizadeval destabilizirati Madžarsko in Evropo. Soros to označuje za blodnje.

Bilance posledic nedeljskih izgredov in spopadov med policijo in protestniki še ni. Podobno nasilno je bilo sicer tudi v četrtek, ko je policija prav tako uporabila solzivec. Ranjenih je bilo najmanj 15 policistov, policija pa je aretirala 35 protestnikov.



A. P. J.