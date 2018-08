Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Policija storilca še išče. Foto: Reuters Dodaj v

Iz švedske katedrale ukradli neprecenljive kraljevske predmete

Storilca naj bi pobegnila z motornom čolnom

1. avgust 2018 ob 11:07

Stockholm - MMC RTV SLO

Švedska policija išče dva roparja, ki sta pri belem dnevu iz katedrale v bližini Stockholma ukradla dve kraljevi kroni in kraljevo kroglo, okrašeno z zlatom, dragimi kamni in biseri, ki so pripadali kralju in kraljici iz 17. stoletja.

Neznanca sta stvari, za katere švedski mediji poročajo, da so neprecenljive, ukradla iz katedrale v mestu Strängnäs, ki leži zahodno od prestolnice Stockholm. Predmeti so bili razstavljeni v zaprti stekleni vitrini, ki je imela alarm.

Priče trdijo, da so videle dva moška bežati iz katedrale, ki je bila odprta in v kateri je potekala gostija. Ob obali ju je čakal motorni čoln, s katerim sta pobegnila po jezeru Malaren neznano kam, poročajo tuji mediji.

Policija je sprožila obsežno iskalno akcijo, a trenutno osumljencev še ni identificirala. "Za zdaj je 1:0 zanje," je slikovito dejal predstavnik policije Thomas Agnevik in dodal, da se ukradenih predmetov ne da številčno ovrednotiti. "To so stvari, ki so neprecenljive za nacionalni interes."

Na kroni in krogli je odtisnjen kraljevi znak, ki je pripadal švedskemu kralju Karlu IX., ki je vladal med letoma 1604 in 1611, in njegovi ženi Kristini.

A. P. J.