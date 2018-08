Izrael in Jordanija na mejah ubila borce IS-ja, pregnane iz Sirije

Rusija namešča opazovalne točke na Golansko planoto

2. avgust 2018 ob 19:34

Tel Aviv,Aman,Moskva - MMC RTV SLO, Reuters

Izrael in Jordanija sta sporočila, da so njune sile ubile borce t. i. Islamske države, ki so se mejama držav približali po pregonu sil predsednika Bašarja Al Asada iz Sirije.

Izrael je sporočil, da so njihove sile "v redkem letalskem napadu čez državno mejo" ubile sedem "islamističnih upornikov". Jordanska vojska je na drugi strani po 24-urnem boju v noči s torka na sredo ubila neznano število pripadnikov Islamske države, preostali so se po navedbah vojaškega vira predali še na Sirijo.

Izrael je ob tem sporočil, da vidijo "potencialno stabilizirajoče" prednosti zmage sirskega predsednika Asada v večletni državljanski vojni. Izraelski obrambni minister Avigdor Lieberman je ob tem presodil, da se položaj v Siriji vrača v stanje pred državljansko vojno in da je Izrael zadovoljen, da se v Sirijo vrača odgovorna oblast.

Izrael se bo po njegovih trditvah še vnaprej vzdržal vpletanja v notranje zadeve Sirije, a če se bo ta držala "treh pravil, ki so pomembna Izraelu". Sirija se mora strogo držati leta 1974 sklenjenega dogovora o prekinitvi ognja med državama. Poleg tega ne sme služiti kot vojaško oporišče Irana ali kot prehodna postaja za tihotapljenje orožja libanonskemu gibanju Hezbolah, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Izrael nekoliko spremenil retoriko

Še prejšnji teden je Izrael nasprotoval Asadovemu prodiranju na severozahod Sirije, med drugim je sestrelil sirsko letalo, ki je po njihovih navedbah vstopilo na "izraelsko stran Golanske planote" - sirskega ozemlja, ki ga je Izrael osvojil med vojno leta 1967 in si ga nato nezakonito priključil.

Izrael je tudi večkrat posvaril Asada pred nameščanjem svojih zaveznikov - iranskih milic in libanonskega gibanja Hezbolah - na sirski strani Golanske planote, saj naj bi to pomenilo grožnjo izraelski državni varnosti.

Rusija namešča vojsko na Golansko planoto

Tam se bodo namestile ruske sile, je iz Moskve sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Rusija, še en Asadov zaveznik, ki je odigral ključno vlogo pri osvajanju ozemlja iz rok vojske Islamske države, bo na območje Golanske planote namestila osem opazovalnih točk.

Begunci se iz Libanona vračajo v Sirijo

Asadov prodor na jugozahod Sirije je poleg islamistov iz svojih domov proti Izraelu in Jordaniji pregnal tudi več sto tisoč civilistov. Na drugi strani se v Sirijo vrača čedalje več beguncev, ki so se pred vojni zatekli v Libanon.

Že pred dnevi se je s 30 avtobusi vrnilo več kot tisoč beguncev. Danes več sto ljudi zapušča svoje šotore in začasne domove v Libanonu, za Radio Slovenija poroča dopisnica Karmen Švegl. Libanonski predsednik Michel Aoun je povedal, da se bo iz Libanona v Sirijo vrnilo skupaj 890.000 Sircev. Mnogi med njimi si sicer v strahu pred maščevanjem režima ne upajo v domovino.

J. R.