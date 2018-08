Izrael kot ukrep proti napadom Palestincev oborožuje civiliste

Za orožni list bi lahko zaprosilo do 600.000 civilistov

21. avgust 2018 ob 17:13

Jeruzalem - MMC RTV SLO, STA

Izrael je spremenil pravila o nošenju orožja, saj želi z novim ukrepom povečati varnost v državi, kritiki pa nasprotno menijo, da se bo nasilje le še stopnjevalo.

V skladu z novimi pravili bo lahko za orožni list zaprosil vsak Izraelec, ki je opravil obsežno usposabljanje v pehotnih spopadih. To pomeni, da bi lahko za orožni list zaprosilo do 600.000 Izraelcev več – do zdaj je imelo tovrstna dovoljenja "le" 140.000 civilistov.

Večina Izraelcev mora po 18. letu starosti obvezno služiti vojaški rok, a le manjšina jih je deležna tovrstnega usposabljanja. Dovoljenje bodo lahko dobili tudi prostovoljci v policiji, zdravniki in nekdanji vojaški častniki.

Nova pravila so naletela na kritiko levo usmerjenih politikov, ki se bojijo, da bo več lastnikov orožja privedlo do več nasilja.

Čezmerna uporaba sile izraelske policije

Minister za javno varnost Gilad Erdan je ob uvedbi spremembe dejal, da bi ta lahko odvrnila napade palestinskih t. i. volkov samotarjev. Takšni napadi s strelnim orožjem, noži ali avtomobili, ki so se začeli pojavljati v zadnjih letih, so se večkrat končali s smrtnim izidom, v katerega so bili vpleteni tudi civilisti.

Izraelske varnostne sile so bile že večkrat deležne očitkov, da so v tovrstnih spopadih uporabile čezmerno silo. "Številni civilisti so v takšnih napadih volkov samotarjev reševali življenja, več ko bo izurjenih civilistov z orožjem, več bo možnosti za odvračanje napadov in zmanjševanje števila žrtev," pa je prepričan Erdan.

Strogo preverjanje ostaja

Pred uvedbo novih pravil je bil glavni pogoj za orožni list – poleg poklicev, kot sta lovec ali trgovec z diamanti – kraj bivanja. Običajno so tovrstna dovoljenja dobili judovski naseljenci ali drugi Izraelci na delu na okupiranem Zahodnem bregu.

Nova regulacija ne bo spremenila postopka preverjanja prosilcev za orožni list, ki je po besedah ministra Erdana eden najstrožjih na svetu. "Nobenega namena nimamo doseči razmer, kakršne so v ZDA," je izjavil za izraelski javni radio. Pojasnil je, da preverjajo preteklost posameznikov, njihovo zdravje, vključno z duševnim. Prosilci potrebujejo dovoljenja tako ministrstva za zdravje kot policije.

K. Št.