Izrael na nasilje odgovarja z gradnjo novih naselbin

Nemirno tudi na Zahodnem bregu

27. julij 2018 ob 11:04

Jeruzalem - MMC RTV SLO, STA

Izrael bo v judovski naselbini, kjer je v četrtek palestinski najstnik zabodel tri Izraelce in pri tem enega ubil, zgradil več sto novih domov.

"Najboljši odgovor na terorizem je širitev naselbin," je na Twitterju sporočil izraelski obrambni minister Avigdor Liberman. V naselbini Adam severno od Jeruzalema, kjer se je v četrtek zgodil napad, bodo tako zgradili 400 novih stanovanjskih enot.

Mladoletni Palestinec se je v četrtek zvečer vtihotapil v naselbino in zabodel tri ljudi, pri čemer je 31-letnik umrl, je sporočila izraelska vojska. Napadalec je bil 17-letnik iz palestinske vasi Kobar na Zahodnem bregu. Vojska je nato izvedla racijo v napadalčevi vasi, zaslišala njegove svojce in jim preklicala dovoljenja za delo. Med racijo so izbruhnili spopadi med mladimi Palestinci in vojaki, ki so uporabili solzivec. Palestinska tiskovna agencija Wafa je navedla, da so aretirali tri ljudi.

V Gazi že nekaj časa vre

Napad se je zgodil po relativnem zatišju na Zahodnem bregu, medtem ko med oboroženimi palestinskimi skupinami na območju Gaze in izraelsko vojsko že mesece vedno znova vznika nasilje, v katerem je bilo ubitih najmanj 154 Palestincev.

Palestinsko gibanje Hamas, ki vlada v Gazi, je četrtkov napad pozdravilo kot "pogumno operacijo", ni pa prevzelo odgovornosti zanj.

Mednarodna skupnost vse judovske naselbine na Zahodnem bregu obravnava kot nezakonite.

A. P. J.