Izrael namerava prepovedati delovanje Al Džazire zaradi "podpore terorizma"

Izrael sledi Savdski Arabiji in Jordaniji ter Egiptu

6. avgust 2017 ob 17:33

Tel Aviv - MMC RTV SLO, Reuters

Izrael namerava novinarjem katarske televizije Al Džazira odvzeti pravico do delovanja in zapreti jeruzalemsko redakcijo televizije, je dejal izraelski minister za komunikacije Ajub Kara.

Poleg tega bo Izrael odstranil oddajanje Al Džazire s seznama ponudbe lokalnih kabelskih in satelitskih ponudnikov televizijskih vsebin, poroča Reuters. Kot je dejal minister Kara, Al Džazira "podpira terorizem", kabelski ponudniki pa naj bi se že strinjali s tem, da ne oddajajo Al Džazirinih programov v arabskem in angleškem jeziku.

Za zaprtje redakcije v Jeruzalemu pa bo potrebna nova zakonodaja, je še pojasnil minister, ki je ukrepe proti Al Džaziri oznanil na tiskovni konferenci, ki se je omenjena televizija ni smela udeležiti. Kot je dejal izraelski minister, njihova odločitev temelji na odločitvi arabskih držav, ki so zaprli urade televizije in prepovedali njeno delovanje, poroča Al Džazira. To sta sicer storili Savdska Arabija in Jordanija. Združeni arabski emirati so blokirali signal Al Džazire, Egipt pa je Al Džaziro prepovedal že pred leti.

Kot poroča BBC, je izraelski premier Benjamin Netanjahu Al Džaziro nedavno obtožil hujskanja zoper Izrael.

Izrael po poteh nasprotnikov Katarja

Al Džazira se je sicer znašla na udaru številnih vlad v regiji. V okviru blokade Katarja nekatere arabske države, med katerimi je glavna Savdska Arabija, zahtevajo, da Katar zapre Al Džaziro. Tudi te države Katarju očitajo podpiranje terorizma. Savdska Arabija je sicer regionalni zaveznik Izraela.

Direktor Mreže za etično novinarstvo s sedežem v Londonu Aidan White je izraelsko odločitev označil za "neposredni napad" na medijsko svobodo. "Napad na Al Džaziro je pravzaprav napad na celotno kritično, neodvisno novinarstvo", je dejal White.

B. V.