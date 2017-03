Izrael odobril nezakonito gradnjo naselbine na Zahodnem bregu

Slovensko zunanje ministrstvo odločitev ostro obsodilo

31. marec 2017 ob 18:16

Tel Aviv - MMC RTV SLO/STA

Izrael je odobril načrt za prvo novo judovsko naselbino na zasedenem Zahodnem bregu po četrt stoletja, odločitev pa po mnenju Združenih narodov ni v skladu z mednarodnim pravom.

Izraelski varnostni kabinet je soglasno podprl začetek gradnje naselbine na hribu blizu palestinskega mesta Nablus na Zahodnem bregu. Na območju naj bi dom dobilo okoli 40 judovskih družin, ki so jih izraelske oblasti izselile iz nezakonite naselbine v palestinski Amoni, poroča BBC.

Vladni načrt predvideva tudi gradnjo 1.992 novih domov v štirih obstoječih naselbinah in spremembo namena več kot 100 hektarjev zemlje v javne površine z namenom legalizacije treh zdaj nezakonitih naselbin, še poroča BBC.

Palestinske oblasti so odločitev obsodile in pozvale mednarodno skupnost k posredovanju. Članica izvršnega odbora Palestinske osvobodilne organizacije Hanan Ašravi je izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju in njegovi vladi očitala, da jim je bolj mar za prebivalce nezakonitih naselbin kot pa za mir in stabilnost.

Naselbine so po mednarodnem pravu nezakonite

Generalni sekretar ZN-ja Antonio Guterres je izrazil razočaranje in obsodil enostranska dejanja, ki ogrožajo mir in spodkopavajo rešitev dveh držav. "Naselbinske dejavnosti so nezakonite po mednarodnem pravu in so ovira za mir," je dodal v sporočilu za javnost.

Organizacija Šalom Ahšav (Mir zdaj) premierju Netanjahuju očita, da je ujetnik prebivalcev naselbin in da je svoje politično preživetje postavil pred interese izraelske države.

Izrael se očitno ne zmeni za resolucijo Varnostnega sveta ZN-ja, sprejeto decembra lani, v kateri je od države zahteval, naj ustavi gradnjo naselbin na Zahodnem bregu in v vzhodnem Jeruzalemu.

Na Zahodnem bregu in v vzhodnem Jeruzalemu, ki ju je Izrael okupiral leta 1967, v okoli 140 naselbinah živi več kot 600.000 Judov. Tam je tudi 97 naselbin, ki so bile zgrajene brez odobritve izraelske vlade. Naselbine so po mednarodnem pravu nezakonite, s čimer se Izrael ne strinja, poroča BBC.

Obsodba Slovenije

Slovensko ministrstvo za zunanje zadeve je ostro obsodilo odločitev izraelske vlade. Gre za ponovno grobo kršitev mednarodnega prava, ki pod vprašaj postavlja tako načela, na katerih temelji Izrael, kot njegovo dejansko zavezanost k iskanju mirne in trajne rešitve izraelsko-palestinskega spora, so v sporočilu opozorili na ministrstvu.

Odziv ZDA

Ameriški predsednik Donald Trump naj bi premierja Netanjahuja v preteklosti pozval, naj z gradnjo naselbin počaka. "Medtem ko obstoječe naselbine same po sebi ne ovirajo miru, dodatne neomejene naselbinske dejavnosti ne pripomorejo k napredku mirovnega procesa," so v odzivu sporočili iz Bele hiše.

