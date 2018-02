Izrael: Protestniki po kazenski ovadbi Netanjahuja pozivajo k odstopu

16. februar 2018 ob 18:29

Tel Aviv - MMC RTV SLO, STA

Več tisoč Izraelcev se je v Tel Avivu zbralo v odziv na policijsko priporočilo vložitve obtožnice proti premierju Benjaminu Netanjahuju in pozvali k njegovemu odstopu.

"Ne obstaja niti ena javna osebnost, ki bi ostala na položaju kljub dvema obtožnicama o korupciji. Bibi mora oditi," je dejal vodja protestov, nekdanji direktor policije Asaf Hefetz, poroča Jerusalem Post. Hefetz je pozval k podpori trenutnemu direktorju policije Roniju Alšeiku, pod vodstvom katerega je policija v več kot letu preiskave zbrala dovolj dokazov in predlagala vložitev dveh obtožnic proti Netanjahuju zaradi suma korupcije in podkupovanja.

Transparenti protestnikov so med drugim nosili napisa "Kriminalni premier" in "Adijo, Bibi" - vzdevek, ki se pogosto uporablja za izraelskega premierja.

Po navedbah policije je Netanjahu skupaj z ženo Saro in sinom Jairjem od izraelskega in avstralskega milijarderja prejel cigare in nakit v vrednosti milijona šeklov (okoli 229.000 evrov) za protiusluge. V drugem primeru pa naj bi skušal pri nekem časopisu doseči zanj ugodno pisanje v zameno za oslabitev tekmeca.

Policija zbrala dokaze, na potezi tožilstvo

Policija je zaradi sumov korupcije Netanjahuja od začetka lanskega leta že večkrat zaslišala, v zadnjih mesecih pa je več deset tisoč Izraelcev na ulicah zahtevalo premierjev odstop. Vrhovni tožilec Avičai Mandelblit, nekdanji Netanjahujev zaveznik, se bo odločil o začetku sodnega pregona. Na odločitev tožilstva bo najverjetneje treba počakati še nekaj mesecev. Netanjahu sicer niti po vloženi obtožnici ne bi bil zakonsko prisiljen v odstop.

Netanjahu je obtožbe, ki so po njegovih besedah politično motivirane, že večkrat zavrnil. Zavrača tudi pozive k odstopu.

Protesti proti Netanjahuju v Izraelu potekajo že dalj časa, večino leta 2017 so bili organizirani prav pred domom tožilca Mandelblita v Petah Tikvi, decembra pa so se premaknili v Tel Aviv, še poroča Jerusalem Post.

J. R.