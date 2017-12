Izrael sprejel sporen zakon, ki omejuje pooblastila policije

Izraelski dijaki se zaradi Palestine upirajo vojaščini

28. december 2017 ob 19:15

Tel Aviv - MMC RTV SLO, STA

Izraelski parlament je sprejel sporen zakon, ki omejuje pooblastila policije. Zakon preiskovalcem prepoveduje, da tožilcem predlagajo, ali naj proti osumljeni osebi vložijo obtožnico.

Kritiki pravijo, da želijo z zakonom zaščititi predvsem premierja Benjamina Netanjahuja, ki je v dveh primerih osumljen korupcije.

Poslanci v knesetu so po dveh dnevih razprave zakon podprli z 59 glasovi za in 54 proti. V okviru novega zakona policija ne bo smela priporočiti, ali naj se vloži obtožnica, bo pa za mnenje policije lahko zaprosil tožilec.

Zagovorniki zakona trdijo, da bo osumljence obvaroval pred javnim blatenjem v času preiskave, preden se tožilec odloči, kako bo nadaljeval primer. Kritiki pa poudarjajo, da so zakon predlagali Netanjahujevi podporniki, da bi ga obvarovali.

Preiskavi zaradi korupcije namreč še vedno potekata. V enem primeru sumijo, da je prejemal draga darila bogatih podpornikov, v drugem pa, da je skušal skleniti tajni dogovor z enim od časnikov. Netanjahu zanika krivdo. Zakon sicer ne bo vplival na preiskave, ki so že v teku, ampak le na nove. Tako je verjetno, da ne bo vplival na Netanjahujeva primera.

Upiranje vojaškemu roku

Medtem pa je 63 izraelskih dijakov podpisalo pismo, v katerem so napovedali, da se kljub grožnji z zaporno kaznijo ne bodo odzvali na poziv za služenje vojaškega roka, ki je v Izraelu obvezen. Pismo, ki se sklicuje na izraelsko okupacijo Palestine, podaja ostro kritiko izraelske "rasistične" vlade.

Podpisniki izpostavljajo izraelsko blokado Gaze in nezakonite naselbine na Zahodnem bregu, ob tem pa navajajo, da "vojska implementira politiko rasistične vlade, ki krši osnovne človekove pravice in uporablja en zakon za Izraelce, drugega pa za Palestince, ki živijo na istem območju".

Dijaki, ki za desetletja star krvavi konflikt krivijo izraelsko vlado in izraelske obrambne sile, so še zapisali, da so se odločili, da ne bodo sodelovali pri okupaciji in zatiranju palestinskega ljudstva, ki ločuje ljudi v dva sovražna tabora. "Ker dokler ljudje živijo pod okupacijo, ki jim zanika človekove pravice in narodne pravice, ne bomo mogli doseči miru."

Podpisniki so tudi zapisali, da so Izraelci že od malih nog izpostavljeni militaristični kulturi, oni pa si želijo, da se spremeni celotni sistem.

K. S.