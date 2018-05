Izrael v "povračilnih ukrepih" napadel iranska oporišča v Siriji

O vojaških akcijah v Siriji je Izrael predhodno obvestil Rusijo

10. maj 2018 ob 07:06,

zadnji poseg: 10. maj 2018 ob 09:07

Damask/Tel Aviv - MMC RTV SLO, Reuters

Izrael je Iran obtožil raketnih napadov na okupirano Golansko planoto in v povračilnih ukrepih izvedel napade na iranska oporišča v Siriji, v katerih je bilo uničene nekaj vojaške infrastrukture.

Izraelska vojska je sporočila, da je iranska revolucionarna garda na Golansko planoto - sirsko ozemlje pod izraelsko okupacijo od leta 1967 - izstrelila okoli 20 raket, med katerimi so jih nekaj prestregli, žrtev pa ni bilo, poroča BBC. "Napad je zaukazal in vodil Kasem Solejmani - poveljnik sil Al Kuds - revolucionarne garde na tujem - in ni dosegel svojega namena," je sporočil tiskovni predstavnik Jonathan Conricus.

V "povračilnih ukrepih" je IDF z letali v noči iz srede na četrtek napadel več deset iranskih oporišč. Sirska tiskovna agencija Sana je sporočila, da so nekaj izraelskih izstrelkov sestrelili južno od Homsa, vendar sta bila v napadih zadeta skladišče orožja in radarska instalacija.

Gre za najbolj neposredni spopad Izraela in Irana doslej, poroča CNN. Vojski sta več ur nad Golansko planoto izmenjevali raketne napade, protiraketni sistemi pa so ob sestrelitvah povzročali svetlobne eksplozije. Vso noč je bilo tudi slišati brezpilotne letalnike (drone).

Izraelski obrambni minister Avigdor Lieberman je po povračilnem napadu izrazil upanje, da je s tem nasilje končano. "Upam, da smo zaključili poglavje in da so vsi dojeli sporočilo," je dejal. Dodal je, da nobena izmed iranskih raket ni zadela območja Golanske planote, medtem ko je izrael po njegovih besedah zadel "skoraj vso iransko infrastrukturo v Siriji".

Nadaljevanje spopadov

Gre za nadaljevanje napadov, potem ko je Izrael v noči s torka na sredo domnevno napadel iranska oporišča južno od sirske prestolnice Damask. Sana je sporočila, da sta v napadih Izraela umrla dva civilista, medtem ko Sirski observatorij za človekove pravice število smrtnih žrtev ocenjuje na 15 - med njimi osem članov iranske revolucionarne garde.

Izrael se na te obtožbe ni odzval, vendar je sočasno z njimi oblastem na Golanski planoti naročil odprtje zaklonišč zaradi "neregularnih aktivnosti" iranske vojske in na območje namestil svojo vojsko in protiraketne sisteme.

Netanjahu pri Putinu

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v torek v Moskvi obiskal ruskega predsednika Vladimirja Putina in obiskal parado ruske vojske, predsednika pa naj bi si nato izmenjala poglede na položaj na Bližnjem vzhodu. Tiskovni predstavnik izraelske vojske je po letalskih napadih sporočil tudi, da je Izrael o napadih na ozemlje Sirije predhodno obvestil Rusijo.

Netanjahu je Putinu sporočil, da ima Izrael "dolžnost in pravico" do branjenja pred "iransko agresijo". Prav tako je pozval k usklajeni izraelsko-ruski vojaški operaciji v Siriji, poroča izraelski časnik Haaretz.

Izrael štiri desetletja okupira Golansko planoto

Izrael je Golansko planoto, sirsko ozemlje, zasedel v šestdnevni vojni leta 1967, v kateri je zasedel še palestinske Gazo, Vzhodni Jeruzalem in Zahodni breg ter egiptovski Sinajski polotok. Arabski center za človekove pravice ocenjuje, da je Izrael med zasedanjem planote leta 1967 pregnal okoli 130.000 Sircev.

Izrael si je sirsko ozemlje priključil leta 1981, poteze pa Združeni narodi niso priznali in zahtevajo vrnitev planote Siriji, česar pa Izrael ne namerava storiti. "Golanska planota bo za vedno ostala v rokah Izraela," je Netanjahu ob robu varnostne konference v Münchnu februarja letos dejal generalnemu sekretarju ZN-a Antoniu Guterresu, poroča turška tiskovna agencija Anadolu.

