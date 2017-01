Izrael ZN-u v znak protesta ne bo plačal dela članarine

Prvi v nizu kaznovalnih ukrepov

7. januar 2017 ob 18:05

Tel Aviv - MMC RTV SLO/STA

Po tem ko so Združeni narodi konec decembra v resoluciji obsodili Izrael zaradi gradnje naselbin na okupiranih palestinskih ozemljih, je Izrael začel izvajati kaznovalne ukrepe: v znak protesta ne bo izplačal okoli šestih milijonov dolarjev članarine v organizaciji.

"Ta vsota predstavlja delež proračuna ZN, namenjen protiizraelskim telesom. Za Izrael je nesmiselno, da financira tovrstne entitete," je na Twitterju zapisal veleposlanik Izraela pri ZN Danny Danon. Izrael sicer letno za delovanje Združenih narodov nameni okoli 40 milijonov dolarjev.

Med protiizraelskimi telesi so Izraelci izpostavili ZN-ovo agencijo za palestinske begunce (UNRWA), divizijo za palestinske pravice, odbor, ki preiskuje izraelske prakse, ki vplivajo na človekove pravice Palestincev in več t.i. posebnih informativnih programov o palestinskem vprašanju. "ZN mora končati to absurdno realnost, v kateri podpira telesa, katerih edini namen je širiti sovražnost in protiizraelsko propagando," je še dejal Danon.

Tiskovni predstavnik Združenih narodov Stephane Dujarric je v odzivu na potezo Tel Aviva dejal zgolj, da o tem niso bili obveščeni.

Ob tem so v izraelski misiji pri ZN-u še dejali, da je to prvi v nizu korakov v odzivu na sprejem za Izrael nesprejemljive resolucije, poroča Guardian.

K. T.