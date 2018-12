Izraelska policija predlaga obtožnico proti Netanjahuju

Premierja obtožujejo vplivanja na medije

2. december 2018 ob 12:35

Jeruzalem - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Izraelska policija je tožilstvu predlagala, da vloži obtožnico proti izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju in njegovi soprogi Sari Netanjahu zaradi korupcijskih dejanj.

Policija in obveščevalci trdijo, da so zbrali dokaze o podkupovanju, goljufiji, nezakonitem prejemanju koristi, zlorabi zaupanja in vplivanju na dokaze zakoncev Netanjahu. Gre za obtožbe, da je telekomunikacijsko podjetje Bezek dobilo koncesijo v zameno za pozitivno poročanje o premierju v povezanem mediju Walla! News.

Državni tožilec mora presoditi, ali bo vložil obtožnico proti Netanjahuju. Gre sicer že za tretji policijski predlog obtožnice proti premierju v zadnjem letu, februarja so predlagali vložitev obtožnice v dveh drugih preiskavah korupcije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Netanjahu je nemudoma zavrnil obtožbe. "Prepričan sem, da bodo pristojne oblasti v tem primeru, ko bodo preiskale zadevo, prišle do enakega sklepa, da ni bilo ničesar, ker ni ničesar," je sporočil premier v izjavi. Obtožbe korupcije je že večkrat označil za zaroto političnih sovražnikov, ki ga želijo spodnesti s premierskega položaja. Premier je bil že večkrat zaslišan v različnih korupcijskih primerih, ki so posredno ali neposredno povezani z njim.

Obtožbe vplivanja na medije

Premier in njegovi ožji sodelavci naj bi med leti 2012 in 2017 posegali v vsebino medija Walla! News, prav tako pa naj bi vplivali na imenovanje urednikov. Netanjahu naj bi izpeljal več regulativnih postopkov v prid podjetju Bezek, med drugim združitev s satelitsko televijo Yes.

Netanjahu je v zameno od glavnega lastnika Bezeka Shaula Elovitcha zahteval pozitivno poročanje o sebi in svoji družini ter odstranitev negativnih člankov o premierju s spletne strani, navaja YNetNews, spletna stran izraelskega časnika najbolj branega izraelskega dnevnika Jediot Aharonot (Yedioth Ahronoth). Netanjahuja sicer obtožujejo tudi skrivnega dogovora za pristransko poročanje z urednikom tega medija.

Odstop ministra zatresel vlado

Netanjahujeva vlada je novembra doživela udarec, ko je zaradi sklenjenega premirja z oboroženimi skupinami s palestinskega ozemlja Gaza odstopil obrambni minister Avigdor Lieberman, njegovo mesto pa je zahteval minister za izobraževanje Naftali Benet. Ta je nato zahtevo umaknil, na mestu obrambnega ministra pa je trenutno kar Netanjahu.

Kljub notranjim pretresom in obtožbah korupcije 69-letnik po poročanju BBC-ja deluje prepričan, da predhodnih volitev ne bo. Njegov drugi mandat se izteče s parlamentarnimi volitvami novembra 2019.

J. R.