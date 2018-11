Izraelska vojska v Gazi ubila sedem Palestincev, med njimi lokalnega poveljnika Hamasa

Nemiri na območju Gaze na meji z Izraelom trajajo že več mesecev

12. november 2018 ob 09:44

Gaza - MMC RTV SLO, STA

V spopadih na območju Gaze je bilo v nedeljo ubitih sedem Palestincev, med njimi lokalni poveljnik gibanja Hamas, in izraelski vojak.

Pripadniki specialnih enot izraelske vojske so se na območje Gaze pripeljali infiltrirani v civilnem avtomobilu, zapeljali tri kilometre naprej na območje, kjer so ubili 37-letnega poveljnika Hamasa, je pojasnil tiskovni predstavnik Hamasa. Napad je označil za strahopetni izraelski napad.

Operaciji izraelske vojske je sledilo streljanje obeh strani, potem pa so območje napadla še izraelska vojaška letala in tako omogočila umik vojakom. V spopadih je bilo po poročanju BBC-ja ubitih sedem Palestincev, med njimi so bili štirje oboroženi borci. Po navedbah palestinskih virov je bil ubiti poveljnik Šejk Nur Barakeh odgovoren za kopanje predorov ter za izvedbo raketnih napadov na Izrael in na izraelske vojake.

Izraelska vojska je sporočila, da so bili vojaki udeleženi v izmenjavi ognja v Gazi, na Twitterju pa je potrdila, da je bil v operaciji na jugu območja Gaze ubit vojak, še en pa je bil lažje ranjen. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je zaradi dogodka skrajšal obisk v Parizu, kjer se je v nedeljo udeležil osrednje mednarodne slovesnosti ob stoletnici konca prve svetovne vojne.

Od konca marca je bilo v spopadih na območju Gaze ubitih več kot 220 Palestincev, so sporočili z zdravstvenega ministrstva v Gazi.

Na območju Gaze na meji z Izraelom že več mesecev trajajo nemiri, vključno s protesti, na katerih Palestinci zahtevajo konec blokade Gaze in vrnitev palestinskih beguncev na svoje domove v Izraelu.

