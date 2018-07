Izraelske sile obkolile beduinsko vas na Zahodnem bregu, ki jo bodo rušili

Izrael te beduine preganja že tretjič

5. julij 2018 ob 22:10

Vzhodni Jeruzalem - MMC RTV SLO

Izraelske sile so obkolile beduinsko vas Kan al Amar na zasedenem Zahodnem bregu, ki jo želijo izraelske okupacijske oblasti porušiti, prebivalce pa prisilno preseliti. Iz ZN-a opozarjajo, da je predvideno rušenje v nasprotju z mednarodnim pravom.

Vas se nahaja vzhodno od okupiranega Vzhodnega Jeruzalema med dvema judovskima nezakonitima naselbinama, ki delita ozemlje Zahodnega brega napol, večjo Male Adumim in manjšo Kfar Adumim. Izrael želi okoli 180 palestinskih prebivalcev prisilno preseliti na območje, oddaljeno okoli 12 kilometrov blizu palestinske vasi Abu Dis, poroča izraelski dnevnik Jerusalem Post.

Izrael želi porušiti 40 hiš, mošejo in osnovno šolo, ki jo uporabljajo tudi številni drugi beduini, ki živijo na tem območju blizu Vzhodnega Jeruzalema.

Po dolgi pravni bitki med prebivalci in izraelskim vrhovnim sodiščem so izraelske sile prišle v vas s tremi buldožerji, ki so jih skušali prebivalci in aktivisti zaustaviti.

Izraelsko sodišče je maja dovolilo rušenje vasi, češ da je bila zgrajena brez gradbenega dovoljenja, ki pa ga Palestinci praktično ne morejo dobiti, tudi zaradi širjenja nezakonitih judovskih naselbin na tem območju.

Po podatkih ZN-a so izraelske oblasti med letoma 2010 in 2014 zavrnile kar 98,5 odstotka prošenj Palestincev za gradnjo. Kan al Amar je na območju A na Zahodnem bregu, ki predstavlja večino zasedenega ozemlja in je pod popolnim izraelskim administrativnim in vojaškim nadzorom.

Policisti so pretepali moške in ženske

Al Džazira poroča, da so izraelske sile napadle več deset Palestincev, ki so protestirali proti rušenju in pregonu. Po podatkih palestinskega Rdečega križa je bilo ranjenih 35 ljudi, štirje izmed njih so potrebovali bolnišnično oskrbo.

Videoposnetki s prizorišča kažejo, kako izraelski policisti pretepajo in skušajo aretirati moške, ženske in otroke. En posnetek prikazuje izraelske sile, kako po tleh nasilno vlečejo neko žensko in ji z glave trgajo pokrivalo.

Palestinska tiskovna agencija Maan news poroča, da je bilo navzočih tudi okoli 60 aktivistov, nekaj pa jih je bilo pridržanih. Trije pridržani aktivisti so tujci.

Navzoči evropski konzuli

Izraelska policija je večini novinarjev preprečila prihod v vas, tistim, ki so to vseeno poskušali, pa je izrekla kazni. Izraelskih sil ni ovirala niti navzočnost konzulov več evropskih držav, vključno s konzuli Belgije, Danske, Švice, Francije, Švedske, Italije, Finske in Irske.

EU potezo izraelskih oblasti kritizira in pravi, da "spodkopava možnosti trajnega miru," poroča izraelski dnevnik Haarezt, ki navaja tudi posebnega koordinatorja ZN-a za bližnjevzhodni mirovni proces Nikolaja Mladenova, ki je dejanje Izraela obsodil in opozoril, da "spodkopava rešitev v obliki dveh držav".

Tako ZN kot EU in nekatere članice od Izraela zahtevajo, da zaustavi načrtovano rušenje vasi. EU po poročanju izraelskega dnevnika Jerusalem Post opozarja na "nezakonitost izraelske politike naselbin", vključno s prisilnimi preselitvami, izgoni, rušenji in zasegi palestinskih domov. ZN še opozarja, da mednarodno humanitarno pravo okupacijskim silam prepoveduje uničenje ali zaseg zasebnega premoženja. Izrael je sicer na zasedenih ozemljih od leta 1967 uničil že okoli 46.000 palestinskih domov.

Pregnani z območja, kamor so bili pregnani prej

Beduini so v vasi živeli od leta 1953, dolgo pred nastankom dveh naselbin izključno za Jude v bližini. Prebivalci menijo, da se jih želi pregnati, da bi se lahko ti dve naselbini razširili še na njihovo zemljo.

Prebivalci Kan al Amarja pripadajo beduinski skupnosti Džahalin, ki jo je izraelska vojska na Zahodni breg z juga Izraela pregnala v petdesetih letih, še poroča Jerusalem Post. Po prvotnem izgonu so na novem območju najeli zemljo za bivanje in potrebe živinoreje, gre pa za območje, kjer je danes judovska naselbina Kfar Adumim. Pregnani so bili tudi od tam, zato so se naselili na območju, od koder jih namerava Izrael zdaj pregnati še tretjič.

