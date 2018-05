Izraelske sile v Gazi ranile najmanj 350 ljudi, trije v kritičnem stanju

Palestinski begunci zahtevajo pravico do vrnitve na domove

5. maj 2018 ob 10:56,

zadnji poseg: 5. maj 2018 ob 14:35

Gaza - MMC RTV SLO

V Gazi so se šesti zaporedni petek nadaljevali protesti Palestincev proti okupaciji z zahtevami po pravici do vrnitve beguncev na svoje domove znotraj Izraela. Izraelske sile so tudi tokrat ranile številne protestnike.

Al Džazira poroča, da je bilo v petek ranjenih najmanj 350 ljudi, od tega trije kritično. Ministrstvo za zdravje v Gazi sporoča, da je bilo v petek s pravim strelivom ranjenih najmanj 13 ljudi. Protestniki so spet zažigali gume, zaradi česar se je črn dim vil v nebo. Namen zažiganja je po besedah protestnikov preprečiti izraelskim ostrostrelcem na meji, da vidijo protestnike in vanje streljajo.

Tokrat sicer ni poročil o smrtnih žrtvah. Protesti so se začeli 30. marca, od takrat pa so izraelske sile po podatkih palestinskega ministrstva za zdravje v Gazi ubile 45 ljudi, med njimi dva novinarja, okoli 7.000 so jih ranile, tako s solzivcem kot pravimi naboji in naboji, prevlečenimi z gumo. Zaradi strelov s pravim strelivom so bile poškodovanim v 24 primerih potrebne amputacije udov, poroča palestinska tiskovna agencija Maan news. Poročil o poškodovanih na izraelski strani ni.

Spomin na izgon pred 70 leti

Shodi blizu meje z Izraelom so del protestov, katerih vrhunec bo 15. maja, ko bodo Palestinci zaznamovali nakbo oziroma katastrofo, ko se spominjajo izgona okoli 750.000 Palestincev z njihovih domov ob ustanovitvi Izraela leta 1948.

Palestinski protestniki v Gazi, kjer na okoli 360 kvadratnih kilometrih živi okoli dva milijona ljudi, ki območja ne morejo zapustiti, zahtevajo pravico do vrnitve na domove, ki jih je Izrael zasegel pred 70 leti. Večina prebivalcev Gaze je beguncev iz tistega časa ali njihovih potomcev. Razmere na območju so zaradi izraelske več kot 10-letne zapore in več kot polstoletne okupacije po podatkih ZN-a nevzdržne.

Foto: Reuters, EPA

B. V.