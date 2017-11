Izraelski minister odstopil zaradi dela na šabat

Vlada kljub odstopu ni ogrožena

26. november 2017 ob 16:41

Jeruzalem - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Izraelski minister za zdravstvo Jakov Licman, ki je tudi predsednik ultraortodoksne judovske stranke Združeni v tori judovstva (UTJ), je odstopil zaradi spora glede dela na šabat, judovski dan počitka. Kot je dejal, ne želi biti v vladi, ki dovoljuje skrunitev šabata.

Odstopil je iz protesta, ker vlada dovoljuje gradnjo železniške povezave tudi na šabat.

"Na vse načine sem se trudil preprečiti kršitve šabata pri izraelskih železnicah, a ker sem bil pri tem neuspešen, ne morem več nositi ministrske odgovornosti za močan udarec eni večnih vrednot judovskega ljudstva - šabatu," je zapisal Licman (Litzman) v svoji odstopni izjavi. "Izročilo iz roda v rod nas uči, da nas je šabat varoval, vemo, da je bil to temelj zaveze med ljudstvom Izraela in Bogom. Žal pa so izraelske železnice šabat naredile za nacionalni dan vzdrževalnih del."

V Licmanovi stranki so sicer že zagotovili, da kljub njegovemu odstopu s položaja ministra ostajajo v koaliciji. Vlada pod vodstvom premierja Benjamina Netanjahuja tako ohranja tesno večino v parlamentu.

Več mesecev sporov z Netanjahujem

Do Licmanovega odstopa je prišlo po več mesecih prepirov z Netanjahujem, ki so privedli do zamud pri gradnji proge, zatem pa do kritik sekularnih politikov.

V skladu z verskimi zapovedmi v judovski veri je vsakršno delo na šabat, ki traja od petkovega sončnega zahoda do sobotnega večera, strogo prepovedano. Ker pa tedaj na večini območij v Izraelu ni javnega prevoza, vlaki ne vozijo, zato bi gradbena dela na šabat povzročala najmanj nevšečnosti potnikom.

Netanjahu je Licmanovo odločitev označil za obžalovanja vredno, Licmana pa opisal kot "izjemnega zdravstvenega ministra, ki je storil veliko za zdravje izraelskih državljanov". Ob tem je še dodal, da zaradi tega vprašanja vlade ne misli razpustiti ter da je šabat pomemben za vse Izraelce, a enako da velja tudi za "varne in redne" železniške storitve.

K. S.