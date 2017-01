Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Izraelski vojak Elor Azaria je sporočil, da se bo pritožil na odločitev sodišča. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Izraelski vojak obsojen umora Palestinca

Pred sodiščem so se zbrali protestniki

4. januar 2017 ob 18:32

Tel Aviv - MMC RTV SLO/STA

Sodišče v Tel Avivu je izraelskega vojaka Elorja Azarijo, ki je s strelom v glavo ubil ranjenega palestinskega napadalca, potem ko ga je razorožil in polegel na tla, spoznalo za krivega. Grozi mu do 20 let zapora.

Sodniki so v izreku sodbe dejali, da ni dvoma, da je vojakov izstrelek ubil 21-letnega Palestinca, ki je umrl "po nepotrebnem". Sodišče bo višino kazni še določilo, vojak Elor Azari pa je že sporočil, da se bo pritožil.

Pred sodiščem se je zbralo več sto izraelskih protestnikov, ki so vzklikali: "Narod je s tabo!" Vihteli so tudi velike izraelske zastave. Ob pričakovanju razsodbe so postali nasilni, zaprli pa so tudi ceste. Policija je zaradi motenja miru aretirala dva protestnika.

Sodišče je na sojenju obravnavalo videoposnetek, posnet marca lani, ki so ga posneli aktivisti izraelske organizacije za človekove pravice B'Tselem. Na njem je vidno, kako so izraelski vojaki Al Šarifa ranili skupaj s še enim Palestincem, saj sta slednja izraelske vojake na nadzorni točki v Hebroni na Zahodnem bregu napadla z nožem. Na posnetku je nato viden Azarij, kako dvigne in nameri puško. Slišati je strel in premik glave Palestinca.

Obramba je trdila, da je Al Šarif nosil pas z bombo, vendar so bila po navedbah tožilstva v njegovem pričanju protislovja. Sodniki so pričanje označili za "izdelano in dvoumno". Palestinsko vodstvo je sojenje označilo za farso. Potrebno je sojenje proti "celotni okupatorski oblasti, ki hujska proti Palestincem in izvaja številne zločine proti njim, ne pa sodba proti posameznemu vojaku", menijo.

