Izraelski vojak za uboj Palestinca obsojen na 18 mesecev zapora

Netanjahu podprl morebitno pomilostitev

21. februar 2017 ob 13:33

Tel Aviv - MMC RTV SLO

Izraelsko vojaško sodišče je vojaku Elorju Azariji izreklo 18-mesečno zaporno kazen za uboj ranjenega Palestinca Fataha Al Šarifa. Sodišče ga je za krivega spoznalo že v začetku januarja.

V sojenju so obravnavali streljanje na Palestinca, ko je ta ležal na tleh, marca lani. 21-letnega Al Šarifa so skupaj s še enim Palestincem ranili v Hebronu na okupiranem Zahodnem bregu, ko sta napadla nekega drugega izraelskega vojaka, ki je varoval nadzorno točko v mestu Hebron na Zahodnem bregu. Streljanje Azarija so posneli aktivisti izraelske organizacije za človekove pravice B'Tselem.

Tožilstvo je zahtevalo tri do petletno zaporno kazen, a se je trem sodnikom to zdela prestroga kazen. Sicer pa je za takšno dejanje zapisana kazen do 20 let. Sodnica Maja Heler je dejala, da so pri izreku kazni obravnavali olajševalne okoliščine, zaradi "škode, ki jo je utrpela njegova družina" in ker se je v času streljanja nahajal na "sovražnem območju". Obenem je povedala, da kazen zmanjšuje dejstvo, da je bila to njegova prva obsodba in da, kot vojak ni dobil jasnih navodil, kako mora delovati. Dodala je, da se vojak še ni pokesal za svoja dejanja. Obramba je sporočila, da se bo na obsodbo pritožila. Kot piše BBC, je izraelski vojak branje obsodbe poslušal nasmejan.

Netanjahu podprl morebitno pomilostitev

Primer je razdvojil izraelski narod, saj Azarija nekateri častijo kot heroja, drugi pa kritizirajo zaradi namernega uboja ranjenega Palestinca. Njegovo dejanje so obsodili vojaški časniki, številni pa ga podpirajo. Več deset podpornikov se je zbralo pred sodiščem in zahtevalo njegovo pomilostitev. Minister za šolstvo Naftali Bennet, ki je vodja desničarske stranke, je prepričan, da bi ga morali "nemudoma pomilostiti ", premier Benjamin Netanjahu pa je med procesom dejal, da bo podprl morebitno odločitev o pomilostitvi.

Oče umrlega Palestnica Juri je bil nad odločitvijo sodišča ogorčen: "Leto in pol, to je šala. Smejijo se nam v obraz. Moj sin ni žival. Če vržeš kamen, dobiš dve leti, vojak pa ga je umoril in dobil le leto in pol." Azaria je vojakom dejal, da si je Šarif "zaslužil umreti". Po uboju so se povečali napadi Palestincev, ki so v naslednjih petih mesecih ubili 29 izraelskih vojakov.

T. J.