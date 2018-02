Izraelsko vojaško letalo domnevno sestrelila sirska vojska

Izrael v povračilnih ukrepih napadel iranske in sirske vojaške položaje

10. februar 2018 ob 11:19,

zadnji poseg: 10. februar 2018 ob 17:31

Jeruzalem - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Izraelsko vojaško letalo, ki je nad sirskim ozemljem napadalo položaje iranske vojske, je domnevno sestrelila sirska vojska. Šlo naj bi za povračilne ukrepe na prestrežen iranski brezpilotni letalnik v izraelskem zračnem prostoru.

"Izraelske obrambne sile (IDF) napadajo več sirskih in iranskih vojaških tarč v Siriji v odgovor na iransko agresijo. Več sledi," je v tvitu sporočil tiskovni predstavnik izraelske vojske, poroča BBC. Izrael je s tem prvič od začetka vojne javno potrdil, da napada iranske cilje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Napad izraelskih sil na iranske cilje naj bi se zgodil zaradi iranskega brezpilotnega letalnika, ki je predtem vstopil v izraelski zračni prostor. Vojska je s helikopterjem letalnik prestregla. Izrael je odgovoril z napadom na 12 ciljev, med katerimi so bili trije sistemi sirske zračne obrambe in štirje iranski cilji, ki so del iranske misije v Siriji.

"Med napadom so bili proti Izraelu izstreljeni protiletalski izstrelki, kar je sprožilo vklop alarmov na severu Izraela," so dodali v vojski. Alarmi so se po poročanju BBC-ja sprožili tudi na Golanski planoti, ki jo okupira Izrael. Tiskovni predstavnik izraelske vojske Jonathan Conricus je za Reuters sporočil, da zgodnje ocene kažejo, da je strmogavljenje povzročila sestrelitev, vendar tega ne morejo še uradno potrditi.

Sirski mediji poročajo o dveh napadih

Sirski mediji medtem poročajo o dveh izraelskih napadih. Vojaški predstavniki Sirije so zatrdili, da so v "povračilnih ukrepih na izraelsko agresijo sestrelili več kot eno letalo". Vojaško letalo F-16 je strmoglavilo v dolini Jazreel na severu Izraela. Po navedbah izraelske vojske sta pilota strmoglavljenje preživela, eden je huje ranjen.

Sirska državna televizija je pozneje poročala o vnovičnem izraelskem napadu, tokrat na vojaške položaje na jugu Sirije. Tudi po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice je izraelska vojska napadla druga vojaška oporišča na vzhodu osrednje province Homs, kjer sta nastanjeni tako iransko kot rusko vojaško osebje.

Izrael proti stopnjevanju konflikta

Izrael je medtem sporočil, da bo za vsako ceno branil svojo suverenost, vendar ne želi stopnjevati napetosti v regiji. "Pripravljeni in zmožni smo postaviti visoko ceno za vsakogar, ki nas napade, vendar ne želimo stopnjevati napetosti v regiji. Šlo je za obrambno dejanje, ki ga je izzvala iranska agresivnost. Branimo svoj zračni prostor, svojo suverenost in civiliste," je sporočil tiskovni predstavnik izraelske vojske.

Zavezništvo okoli Al Asada proti "izraelskemu terorizmu"

Vojaško zavezništvo, ki podpira sirskega predsednika Bašarja Al Asada, je informacijo o vdoru brezpilotnega letalnika v izraelski zračni prostor označilo za laž. Zavezništvo bo odslej resno odgovarjalo na "izraelski terorizem", vendar ne verjame, da bi se konflikt lahko sprevrgel v regionalno vojno.

Iran zanika vpletenost

Iranska državna televizija izraelske trditve o iranskem brezpilotnem letalniku označuje za lažne, saj naj bi bila iranska prisotnost v Siriji zgolj svetovalne narave. Iranski oficir Hosein Salami je po navedbah iranske tiskovne agencije Tasnim Izraelce označil za lažnivce.

Rusko zunanje ministrstvo je izrazilo zaskrbljenost nad nedavnimi dogodki v Siriji in vpletene strani pozvalo k zadržanosti.

Izrael Iran obtožuje postavljanja oporišč v Siriji

Predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu se je večkrat sešel z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in razpravljal o iranskem vplivu v Siriji in Libanonu.

Netanjahu je Rusijo poskušal prepričati, da omeji iransko navzočnost blizu izraelskih meja in prepreči njegovo vojaško poseganje v Sirijo. Na srečanju v Moskvi je še dejal, da želi Iran s svojo vojaško navzočnostjo v Siriji postaviti vojaška oporišča in tam proizvajati orožje, ki bi ga uporabil zoper Izrael.

Iran, Rusija in libanonska šiitska skupina Hezbolah sicer že od začetka državljanske vojne podpirajo sirskega predsednika Al Asada.

J. R.