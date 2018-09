Izraelsko vrhovno sodišče odobrilo rušenje palestinske vasi na Zahodnem bregu

Izrael Palestincem praktično ne izdaja gradbenih dovoljenj

5. september 2018 ob 14:58

Kan al Amar,Tel Aviv - MMC RTV SLO, STA

Kljub palestinskim in mednarodnim protestom proti izraelskemu rušenju palestinske beduinske vasi Kan al Amar na zasedenem Zahodnem bregu je izraelsko vrhovno sodišče rušenje vasi odobrilo.

Vrhovno sodišče je namreč zavrnilo priziv zagovornikov vaščanov na odločitev o porušenju, ki jo je po več kot devetih letih obravnav na različnih sodiščih sprejelo že maja. Izraelske oblasti bodo lahko v skladu z današnjo odločitvijo vas porušile v sedmih dneh.

Prebivalcem vasi so izraelske oblasti v zameno ponudile selitev blizu kraja Abu Dis na Zahodnem bregu, kar so vaščani zavrnili, saj gre za območje blizu smetišča in v urbanem okolju, kjer ne bodo mogli pasti svojih živali.

Sodbo vrhovnega sodišča je medtem pozdravil izraelski obrambni minister Avigdor Liberman, ki je na Twitterju zapisal, da čestita sodnikom "za pogumno odločitev, ki so jo sprejeli kljub usklajenim svetohlinskim napadom Abu Mazna (palestinskega predsednika Mahmuda Abasa), levice in evropskih držav". "Nihče nam ne bo preprečil izvajanja naše suverenosti in odgovornosti, ki jo imamo kot država," je dejal glede ravnanja izraelskih sil na okupiranem območju zunaj Izraela.

Lokalno in mednarodno nasprotovanje

Vas bi lahko porušili že v tednu dni, čeprav so nasprotovanje temu izrekle evropske države, Združeni narodi in številne nevladne organizacije ter seveda lokalni palestinski prebivalci, ki živijo pod izraelsko vojaško okupacijo.

Kan al Amar leži vzhodno od Jeruzalema, blizu nezakonitih judovskih naselbin na palestinskem ozemlju. Izraelske oblasti jo nameravajo porušiti, kot razlog pa navajajo, da je bila postavljena nezakonito.

Aktivisti, ki so se obrnili na izraelsko pravosodje, medtem poudarjajo, da več kot 180 prebivalcev vasi ni imelo druge možnosti, kot graditi brez izraelskega dovoljenja, saj izraelska vojaška uprava, ki ima oblast na palestinskih ozemljih, teh Palestincem praktično ne izdaja.

Po podatkih ZN-a so izraelske oblasti med letoma 2010 in 2014 zavrnile kar 98,5 odstotka prošenj Palestincev za gradnjo. Kan al Amar je na t. i. območju C na Zahodnem bregu, ki predstavlja večino zasedenega ozemlja, okoli 60 odstotkov, in je pod popolnim izraelskim administrativnim in vojaškim nadzorom.

Strateška postavitev judovskih naselbin

Aktivisti trdijo tudi, da bo uničenje vasi omogočilo širjenje judovskih naselbin in razdelitev Zahodnega brega na dva dela. S postavitvijo judovskih naselbin in mest na tem območju se sicer onemogoča vzpostavitev celovite palestinske države.

Vas, ki jo tako kot večino beduinskih vasi sestavljajo improvizirana bivališča iz kovine in lesa, stoji v strateško pomembni coni E1, ki Zahodni breg deli na južno in severno polovico.

Na okupiranem Zahodnem bregu in v Izraelu, nezakonito priključenem vzhodnemu Jeruzalemu, med skoraj tremi milijoni Palestincev živi več kot 600.000 judovskih naseljencev, ki so se začeli tja naseljevati po izraelski vojaški zasedbi palestinskih ozemelj leta 1967. Judovske naselbine oziroma mesta, ločena od okolice, se vse bolj zajedajo in razkosavajo ozemlje, na katerem želijo Palestinci ustvariti svojo državo.

Izraelsko naseljevanje na Zahodnem bregu je po mednarodnem pravu nezakonito in predstavlja kršitev Četrte ženevske konvencije, naselbine pa predstavljajo po definiciji Mednarodnega kazenskega sodišča vojni zločin. Da so naselbine ovira za mir in da so nezakonite in nelegitimne, je tudi uradno stališče EU-ja, medtem ko so ZDA svoje, (resda zgolj retorično) nasprotovanje pod predsednikom Donaldom Trumpom precej omilile.

B. V.