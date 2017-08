Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Perutninska industrija bi lahko doživela hud udarec. Foto: Reuters V več državah so odstranili jajca s polic trgovin. Foto: Reuters Sorodne novice Odpoklic zdravju nevarnih nizozemskih jajc se širi Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jajca, okužena z insekticidom, prispela tudi v Veliko Britanijo in Francijo

V več državah so jajca umaknili iz prodaje

8. avgust 2017 ob 07:27

London,Pariz - MMC RTV SLO

Nekoliko jajc, okuženih s strupenim insekticidom, ki izvirajo iz Nizozemske, je prek Nemčije prispelo tudi v Veliko Britanijo in Francijo.

Britanska agencija za prehransko varnost je po poročanju BBC-ja sporočila, da je tveganje za javnost zelo majhno. Agencija sicer "prednostno preiskuje" zadevo, a omenjena jajca naj ne bi bila več na policah trgovin. Tako ni nobene potrebe, da se prebivalci Velike Britanije izogibajo uživanju jajc, sporoča pristojna agencija.

V Veliko Britanijo je prišlo med marcem in junijem letos okoli 21.000 jajc z nizozemskih farm. Gre za le delček od 1,8 milijarde jajc, ki jih Velika Britanija uvozi vsako leto.

Do razkritja je prišlo po tem, ko je prejšnji teden trgovska veriga Aldi s polic svojih trgovin v Nemčiji umaknila vsa jajca. Testi so namreč pokazali, da so jajca vsebovala fipronil, kemikalijo, ki lahko škoduje ledvicam, jetrom in ščitnici.

Belgijske oblasti so medtem priznale, da so že junija vedeli, da so jajca z nizozemskih farm morda kontaminirana s fipronilom. Gre za insekticid, ki se pogosto uporablja v proizvodnji veterinarskih produktov za zatiranje bolh, uši in klopov. Vendar pa ne sme biti uporabljen za zdravljenje živali, ki so namenjene za človeško prehrano, kot so piščanci.

Odstranili jajca s polic

Trgovine v Belgiji, na Nizozemskem in v Nemčiji so kot previdnostni ukrep odstranile jajca s polic, to pa so storili tudi v Švici in na Švedskem. Na Nizozemskem je bilo v zadnjih dneh zaradi preiskav začasno zaprtih okoli 180 perutninskih farm.



Morda bodo morali kmetje na Nizozemskem izločiti na milijone piščancev, da bi izkoreninili sledi insekticida v proizvodnji, opozarja nizozemska kmetijska organizacija LTO. 300.000 piščancev so že izločili.

