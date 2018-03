Japonci protestirajo proti Abeju, ki želi razvijati obrambno vojsko

Priljubljenost po aferi s prodajo zemljišča premierju pada

25. marec 2018 ob 12:01

Tokio - MMC RTV SLO, Reuters

Vse manj priljubljeni japonski premier Šinzo Abe je pozval k spremembi ustave, ki bi Japonski nedvoumno omogočila razvijati vojsko za obrambo, proti njemu pa so zaradi korupcijske afere s prodajo državnega zemljišča znova potekali protesti.

Premier Abe javnosti opravičil za povzročanje zaskrbljenosti in izgubo zaupanja v vlado in napovedal pregled japonske povojne pacifistične ustave, ki je nastala pod okriljem ZDA in Japonski prepoveduje stalno vojsko.

"Končno je nastopil čas za pregled ustave. Zahtevajmo svoje obrambne sile in končajmo nesoglasja glede kršenja ustave," je na letnem kongresu vladajoče liberalnodemokratske stranke (LDS) kolege nagovoril Abe.

Policija je strogo zavarovala območje okoli sedeža stranke, kjer se je zbralo več sto protestnikov. Nekateri protestniki so med kongresom razvili plakate z napisi "Abe, pojdi v zapor" in "Ne ustavnim spremembam ali vojni".

Japonski premier se je znašel v nemilosti javnosti, ko se je na začetku marca razvedelo, da je japonska vlada državno zemljišče z ogromnim popustom prodalo šoli s tesnimi povezavami z Abejevo ženo Akie Abe, poroča singapurski StraitsTimes, vse od takrat pa v državi potekajo tudi protesti.

Vlada priznala prirejanje dokumentov

Japonsko finančno ministrstvo je na začetku meseca priznalo, da je priredilo dokumente za prodajo zemljišča, kar je omogočilo prodajo s 85-odstotnim popustom, med drugim pa so iz dokumentov izbrisali tudi ime Akie Abe. Afero je v poslovilnem pismu razkril delavec finančne uprave, ki je zaradi strahu pred pregonom zaradi vpletenosti v škandal storil samomor, poroča Guardian.

Japonski premier se je zaradi korupcijske afere znašel v največji politični krizi po nastopu mandata leta 2012, zadnje javnomnenjske raziskave kažejo, da ga podpira le še okoli tretjina Japoncev. Abe se je že večkrat opravičil, saj se po svojih trditvah počuti odgovornega za afero, vendar vztrajno zanika svojo in ženino neposredno vpletenost.

Rekordni proračun za obrambo

Kljub popolni prepovedi stalne vojske v japonski ustavi si že več zaporednih vlad listino tolmači, kot da Japonska lahko uri vojsko izključno za obrambne namene. Decembra lani je Abe potrdil z 38,6 milijarde evrov rekordni osnutek proračuna za obrambo.

Japonska želi konec nejasnosti glede vojske

Abe je lanskega maja predlagal, naj v ustavi ohranita prvi alineji 9. člena ustave, ki Japonski odrekata pravico do vojne in prepovedujeta vzdrževanje stalne vojske; vendar se ji doda nov člen, v katerem bi nedvoumno zapisali, da lahko država uri vojsko za obrambne namene. Japonski premier obljublja, da sprememba ne bi spremenila japonske varnostne politike.

J. R.