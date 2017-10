Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Policija iz osumljenčevega stanovanja odnaša dokaze. Foto: Reuters Dodaj v

Japonec v svojem stanovanju skrival razkosana trupla devetih ljudi

Dejanja je že priznal

31. oktober 2017 ob 17:52

Tokio - MMC RTV SLO, Reuters

Japonska policija je aretirala moškega, potem ko je v njegovem stanovanju v Zami nedaleč od Tokia našla dele devetih trupel.

Policija je med preiskavo izginotja 23-letne ženske v zamrzovalniku 27-letnega Takahira Širaišija (Shiraishi) našla dve odrezani glavi, ob tem pa še dele teles sedmih drugih ljudi, shranjene v hladilnih skrinjah v stanovanju.

Preiskovalci so odkrili, da je bil Širaiši z dekletom, ki je izginila 21. oktobra, v stiku, potem ko je ona na Twitterju zapisala, da želi storiti samomor in išče nekoga, ki bi se ubil z njo. Pogrešano so ujele tudi varnostne kamere, ko se je z nekim moškim sprehajala blizu osumljenčevega stanovanja.

Kot je poročal japonski časnik Mainichi Shimbun, je policija našla telesne dele osmih žensk in enega moškega na različnih stopnjah razpadanja.

Širaiši je policiji priznal, da je ubil vseh devet ljudi. "Ubil sem jih, nato pa sem jih moral malce razkosati, da bi skril dokaze," je povedal.

NHK navaja izjave osumljenčevega soseda, ki pravi, da je začel vohati čudne vonjave iz stanovanja, v katerega se je Širaiši preselil avgusta. Sosedje so sicer ob grozljivem odkritju pretreseni. "Tu je mirna stanovanjska četrt, z vrtcem nedaleč stran. Ne morem verjeti, da so trupla odkrili v takem delu mesta," je povedal 41-letni sosed.

K. S.