Japonska je v podporo ameriški ladji poslala svojo največjo vojaško ladjo

Japonska veča vlogo svoje vojske

1. maj 2017 ob 13:49

Tokio - MMC RTV SLO/STA

Japonska je prvič po drugi svetovni poslala svojo največjo vojaško ladjo, nosilec helikopterjev, v zaščito ameriške oskrbovalne ladje v vodah Tihega oceana pred japonsko obalo.

Japonski nosilec helikopterjev Izumo je izplul iz pristanišča Jokosuka južno od Tokia in se pridružil ameriški oskrbovalni ladji ob obali prefekture Čiba vzhodno od Tokia, je poročala japonska tiskovna agencija Kjodo.

Gre za prvo dejavnost japonske mornarice zunaj vojaških vaj, namenjeno varovanju ameriške flote, po razširitvi japonskih vojaških kapacitet, ki jo je leta 2015 izvedel japonski premier Šinzo Abe. Izumo bo ameriško ladjo pospremil v zahodni Tihi ocean.

Napotitev ladje Izumo naj bi po mnenju opazovalcev potrdila tesno zavezništvo med Japonsko in ZDA in bila hkrati opozorilo Severni Koreji, naj se vzdrži morebitnih nadaljnjih raketnih in jedrskih poskusov, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Japonska poteza prihaja v času povečanih napetosti na Korejskem polotoku zaradi jedrskih in raketnih groženj Pjongjanga, ki je znova zagrozil z jedrskim poskusom. Severna Koreja je v zadnjih enajstih letih izvedla pet jedrskih in številne raketne poskuse, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zadnji poskus izstrelitve balistične rakete se je po navedbah južnokorejske vojske v soboto končal neuspešno.

Pjongjang pripravljen odgovoriti

Kot je sporočil tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva v Pjongjangu, je Severna Koreja pripravljena odgovoriti na katero koli potezo ZDA. Pjongjang bo še naprej krepil svoje jedrske zmogljivosti, razen če ZDA ne bodo prekinile svoje sovražne politike, je dejal v izjavi, ki jo je povzela uradna državna tiskovna agencija KCNA. Resolucije Varnostnega sveta ZN-a Severni Koreji sicer prepovedujejo razvoj jedrske in balistične tehnologije.

Pjongjang jezijo tudi vojaške vaje v bližini Severne Koreje. ZDA in Južna Koreja so v nedeljo končale letne skupne vojaške vaje, nadaljujejo pa manjšo pomorsko vajo. V Severni Koreji so namreč prepričani, da so vaje namenjene pripravi na napad nanje, zagrozili pa so tudi z napadom na ameriško letalonosilko Carl Vinson, ki sodeluje na skupnih pomorskih vajah v Japonskem morju.

B. V.