Japonska korak bližje k možnosti odstopa cesarja

Cesar naj bi odstopil naslednje leto

19. maj 2017 ob 08:20

Tokio - MMC RTV SLO/Reuters

Japonska vlada je sprejela predlog zakona, ki bi omogoča cesarju Akihitu, da odstopi, kar bi bil prvi tak primer na Japonskem v dveh stoletjih. 83-letni Akihito se namreč sooča z zdravstvenimi težavami.

Akihito, ki je imel srčno operacijo, zdravil pa je tudi rak na prostati, je v eni od redkih izjav v javnosti lani dejal, da se boji, da bo zaradi starosti težko izpolnjeval svoje dolžnosti, poroča Reuters. Nasledil ga bo prestolonaslednik 57-letni Naruhito.

Vlada bo predlog zakona poslala v parlament, ki naj bi ga sprejel še pred koncem trenutnega zasedanja, ki se bo končalo naslednji mesec.

Načrti za abdikacijo sicer še niso potrjeni, mediji pa poročajo, da naj bi do nje prišlo v drugi polovici leta 2018, ko bo Akihito na prestolu že skoraj 30 let. Glede na trenutno zakonodajo abdikacija ni možna, zadnji japonski cesar pa je odstopil leta 1817.

Ženske ne morejo zasesti prestola

Spremembe zakonodaje pa bi se nanašale le na Akihita in ne bi omogočale odstopa prihodnjim cesarjem. Prav tako predlog ne omenja možnosti, da bi prestol zasedla ženska, ali da bi ženska lahko ostala del cesarske družine tudi po poroki, poročajo japonski mediji. Politične stranke naj bi sicer razpravljale ločeno rešitev tega vprašanja.

Oba ukrepa sta bila predlagana kot način reševanja pomanjkanja moških naslednikov in vse manjšega števila ljudi "kraljevskega" rodu. Vprašanje je spet prišlo v ospredje ta teden, ko se je razvedelo, da se bo Akihitova najstarejša vnukinja poročila z "običajnim" državljanom, zaradi česar bo takšna morala postati tudi sama.

Na seznamu prestolonaslednikov so samo štirje ljudje, Akihitova sinova srednje starosti, njegov brat, ki je starejši od 80 let, Hisahito, 10-letni sin Akihitovega mlajšega sina. Prestolonaslednik Naruhito ima najstniško hčer, ki pa prestola ne more naslediti.

Leta 2005, ko je bilo vse manj upanja za moškega naslednika, je takratni premier Džuničiro Koizumi želel spremeniti zakon iz leta 1947, ki omejuje prestolonasledništvo na cesarjeve moške potomce. Namera je bila nato ustavljena, ko se je naslednje leto rodil Hisahito.

B. V.