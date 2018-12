Japonska bo tujce zaposlovala le v specifičnih sektorjih, kot so gradbeništvo, kmetijstvo in nega. Foto: Reuters Sorodne novice Delo je, ljudi ni ‒ Japonska odpira vrata tujim nekvalificiranim delavcem Dodaj v

Japonska odpira vrata tujim delavcem, a le za nekatere sektorje

Zakonodaja dodaja dve vrsti vizumov

8. december 2018 ob 22:09

Tokio - MMC RTV SLO

Japonski parlament je dokončno sprejel zakon, ki bo zaradi pomanjkanja delovne sile v državo odprl vrata tujim delavcem v gradbeni, kmetijski in negovalni sektor.

Aprila prihodnje leto bi lahko po novi zakonodaji zaposlili več kot 300.000 tujih delavcev, poroča BBC. Zakon uvaja dve novi kategoriji vizumov. Delavcem z osnovnimi znanji, ki govorijo japonsko, bodo dovolili vstop v državo za pet let. Delavci z višjo stopnjo znanja pa bodo lahko sčasoma zaprosili za stalno prebivališče.

Japonska je homogena in tradicionalno nastrojena proti priseljevanju, a se v zadnjem času zaradi starajoče populacije spopada z vse večjim pomanjkanjem delovne sile. Parlamentarna opozicija zavrača nov zakon in trdi, da bo porast tujih delavcev znižal plače in vodil v izkoriščanje migrantskih delavcev.

Premier Šinzo Abe pomirja kritike, da bodo sprejeli le delavce "s specifičnimi znanji, ki lahko začnejo delati takoj, da nadomestijo pomanjkanje delovne sile, ter le v sektorjih, kjer so nujno potrebni".

Stopnja rodnosti na Japonskem je v 70. letih padla pod 2,1 otroka na žensko in je trenutno pri okoli 1,4 otroka. Sočasno imajo Japonci ene izmed najdaljših pričakovanih življenjskih dob na svetu, v povprečju dočakajo okoli 85,5 leta.

J. R.